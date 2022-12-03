Klara Castanho faz rara aparição pública para torcer pelo Brasil na Copa

Klara Castanho, 21 Crédito: Reprodução/Instagram/@klarafgcastanho

Vários famosos foram torcer pelo Brasil na Copa do Mundo do Qatar nesta sexta-feira (2) em uma arena montada no Parque Ibirapuera, São Paulo. Quem apareceu por lá, devidamente uniformizada, foi Klara Castanho. Desde a polêmica em relação à uma gravidez inesperada no final de junho, a atriz vem evitando aparições públicas. Em setembro, ela foi flagrada com Maisa Silva assistindo um jogo do Corinthians, no estádio do clube, também na capital paulista.

Klara posou para fotos, mas não deu entrevistas. Ela também conversou com alguns influenciadores que estavam no local e, como todos os torcedores, não gostou muito da derrota do Brasil por 1 a 0 para Camarões pelo grupo G na primeira fase da competição.

No dia 6 de outubro, Klara Castanho completou 22 anos e comemorou com uma reflexão sobre recomeço em suas redes sociais. "Hoje é meu aniversário. Esse é um dia que eu sempre espero, porque me sinto com a chance de recomeçar. Se é que se pode desejar algo a si mesmo, eu desejo paz, felicidade, e muito trabalho. (Não só pra mim, claro.)", escreveu. "Obrigada a cada mensagem carinhosa que eu recebi. Que venham só lágrimas de alegria. Obrigada por me acolherem. Que seja lindo", comentou ela.