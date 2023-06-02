O SBT vai ficar sem sinal no Espírito Santo? Tire suas dúvidas

Se você está preocupado em ficar sem os tradicionais programas de auditório de domingo do SBT ou mesmo tenso porque pode perder algum capítulo da novela mexicana "Um Refúgio para o Amor" - que estreia no canal na última semana de junho -, "HZ" vai responder a algumas perguntas - que estão circulando entre os capixabas - que podem resolver suas dúvidas (ou mesmo te deixar aliviado, se for o caso). Vamos a elas!
1) O SBT vai ficar sem sinal no Espírito Santo após o encerramento do contrato com a Rede Tribuna, a partir de 1º de julho?
De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa da emissora à "HZ", a estação de Silvo Santos não ficará um dia fora do ar no Espírito Santo. Também nos foi informado que as negociações com outra empresa retransmissora estão avançadas. O fato foi confirmado pelo diretor de Afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, em entrevista ao portal A Gazeta. Segundo Abravanel, a próxima empresa a assinar com o SBT no ES deve ser anunciada na semana que vem. Possivelmente, a partir de 2 de julho, as atrações da televisora paulista poderão ser sintonizadas no ES em um novo canal. Em tempo: a assessoria da estação nos informou, por meio de nota, que a Rede Tribuna transmite o sinal até 1º de julho.
2) Há outra forma de assistir o SBT no Espírito Santo sem ser pelo canal aberto de televisão?
A "HZ", a emissora também informou que o público capixaba pode acompanhar diariamente a programação por meios digitais, através do aplicativo SBT Vídeos - disponível para iOS e Android - e pelo site oficial na internet. Ambos possuem transmissão ao vivo. Em relação ao canal que consta na grade das TVs pagas, a emissora paulista não comentou sobre o assunto.
3) A recuperação judicial pela qual passa o conglomerado João Santos, dono da Rede Tribuna, foi um dos fatores que pesaram na decisão do SBT de romper o contrato?
Conforme divulgado em matéria de A Gazeta, a recuperação judicial pela qual passa o conglomerado pernambucano João Santos, dono da Rede Tribuna, foi um dos fatores que pesaram na decisão do SBT de romper um contrato que existia há quase 40 anos. Daniel Abravanel afirmou que o rompimento foi uma decisão de ordem estratégica e técnica. Questionado se a situação financeira, que levou o grupo João Santos a negociar com credores na Vara de Falências, pesou na decisão da emissora, o empresário confirmou que sim. "Foi um fator, pois, com isso, a emissora não consegue investimento, podendo prejudicar os sinais e assim nossos telespectadores", explicou.
4) Qual será o novo grupo empresarial que vai retransmitir o SBT no Espírito Santo?
Uma parceria entre o empresário capixaba Rui Baromeu (dono da Rede Sim e de várias rádios pelo país), e Carlos Massa, o Ratinho, que também tem TVs e rádios pelo país, inclusive em sociedade com Baromeu, desponta como favorita para assumir o SBT no Estado. À reportagem de A Gazeta, publicada nesta sexta (2), Baromeu não quis comentar sobre possíveis negociações com a emissora de Silvio Santos. Só confirmou que a Rede Sim adquiriu um prédio na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, no edifício onde ficava uma loja da Vivo. O local está sendo montado para ser a futura sede do Grupo Sim de Comunicações.
Especulações à parte, o diretor de Afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, em conversa com A Gazeta, falou sobre alguns fatores considerados decisivos na hora de escolher uma empresa para ser afiliada do grupo. "A empresa tem que ser séria, tecnicamente boa, com cobertura digital e com geradora, pois assim todo o Estado pode receber um sinal de qualidade do SBT", pontuou.