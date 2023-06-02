O SBT vai ficar sem sinal no Espírito Santo? Tire suas dúvidas

Se você está preocupado em ficar sem os tradicionais programas de auditório de domingo do SBT ou mesmo tenso porque pode perder algum capítulo da novela mexicana "Um Refúgio para o Amor" - que estreia no canal na última semana de junho -, "HZ" vai responder a algumas perguntas - que estão circulando entre os capixabas - que podem resolver suas dúvidas (ou mesmo te deixar aliviado, se for o caso). Vamos a elas!