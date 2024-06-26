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'O dinheiro do meu pai não é meu', diz João Silva sobre fortuna de Faustão

Filho do icônico apresentador disse não ser dependente das riquezas do pai: ‘Almejo alto’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 08:51

oão Guilherme Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do 'Faustão na Band'
oão Guilherme Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do 'Faustão na Band' Crédito: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band
João Silva, filho de Fausto Silva e apresentador da Band, disse não ser dependente das riquezas do pai, afastado da televisão por problemas de saúde.
"Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou o jovem de 20 anos em entrevista ao programa No Lucro CNN.
O apresentador do Programa do João falou também sobre a boa relação com Faustão. "Meu pai tinha um trato [para que eu fosse] independente após os 21 anos. Consegui um pouco antes, mas moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas."

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