Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Nunca quis ser pai, estava pouco me lixando', diz Eliezer

Ex-BBB confessa que não planejava a paternidade até descobrir a primeira gravidez da mulher, Viih Tube
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 09:30

Eliezer em entrevista a Daniela Albuquerque
Eliezer em entrevista a Daniela Albuquerque Crédito: Divulgação/RedeTV!
Em entrevista a Daniela Albuquerque no Sensacional (RedeTV!), Eliezer se abriu sobre suas dúvidas com relação à paternidade. Pai de Lua, de um ano, e de Ravi, previsto para nascer em novembro, o ex-BBB disse que não tinha o sonho de ser pai até descobrir a primeira gravidez da mulher, Viih Tube.
"Nunca quis ser pai. Acho que tive uma adolescência tardia, então na fase entre 25 e 30 anos, que geralmente as pessoas pensam mais na paternidade e no futuro, eu estava pouco me lixando para isso", confessou.
O ex-BBB falou ainda sobre as críticas que o casal vem enfrentando na internet com relação ao peso de Lua. "Começamos a introdução alimentar dela e a gente não soube dosar a quantidade de comida com a quantidade de leite e ela foi ganhando peso. Aí começaram os ataques ao peso da Lua. Isso acabou comigo, me desestabilizou emocionalmente", desabafou.
Eliezer acredita que os comentários maldosos com relação ao peso da filha foram acentuados por se tratar de uma menina. "Se é menino, é forte. Se é menina, é obesa, precisa de bariátrica. E falaram isso de uma bebê de seis meses", lembra Eliezer.
Ainda na entrevista, o influenciador revelou episódios conturbados da infância em meio à separação dos pais. "Minha mãe, na época, tentou tirar a vida algumas vezes. Hoje em dia, lembrando de tudo, acho que minha mãe foi para uma reabilitação. Fomos morar com meu pai, mas ele falava que ela foi fazer uma viagem para descansar". O programa vai ao ar nesta quinta-feira, às 22h50, na RedeTV!.

Veja Também

Conheça banhos infalíveis para aumentar a libido no Dia do Sexo

“É uma honra e uma benção poder voltar ao ES”, diz cantora Maria Rita

Paulo Ricardo, Zé Geraldo e Anderson Freire agitam a sexta (6)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados