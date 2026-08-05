Noiva de Cristiano Ronaldo rebate críticas ao seu corpo: 'Amo minhas curvas'

Georgina Rodríguez, 32, noiva do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, 41, fez uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (4), para rebater críticas feitas ao seu corpo. Em postagens recentes, internautas a chamaram de gorda.





Georgina compartilhou fotos em que aparece de biquíni durante um passeio de barco com o atleta e escreveu sobre a pressão estética que sofre e também sobre os valores que quer passar para os seus filhos.





Além disso, Georgina falou sobre uma conversa que teve com o jogador. Ao comentar sobre as críticas, ele respondeu: "Você é uma mulher perfeita. Linda, com um corpo incrível, mãe, boa pessoa, bem-sucedida e que vive a vida com amor. O que mais você quer? É normal que tenham inveja de você", disse Cristiano.





"Às vezes, todos nós precisamos que alguém nos lembre do que realmente importa. O curioso é que isso acontece todo verão. A cada ano, meu corpo volta a ser notícia. E então eu me pergunto, onde está o padrão? Quem decide qual é o corpo 'certo'?", complementou Rodríguez.





Ela concluiu dizendo que ama as suas curvas e a liberdade de viver no corpo que escolheu, e que o seu verdadeiro sucesso foi nunca se encaixar em um padrão de beleza.





Georgina Rodríguez e Cristano Ronaldo estão juntos desde de 2016 e têm duas filhas. Eles vão se casar em breve, de acordo com declarações do jogador, que disse planejar a oficialização da união para depois da Copa do Mundo, que acabou há menos de um mês.