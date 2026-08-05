Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Desabafo

Noiva de Cristiano Ronaldo rebate críticas ao seu corpo: 'Amo minhas curvas'

Modelo diz que sofre patrulhas a cada verão em que aparece em fotos de biquíni e afirma que CR7 disse que detratores têm inveja dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 13:19

Georgina diz que quer transmitir valores corretos aos filhos e se considera uma mulher perfeita
Georgina diz que quer transmitir valores corretos aos filhos e se considera uma mulher perfeita Valery Hache

Georgina Rodríguez, 32, noiva do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, 41, fez uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (4), para rebater críticas feitas ao seu corpo. Em postagens recentes, internautas a chamaram de gorda.


Georgina compartilhou fotos em que aparece de biquíni durante um passeio de barco com o atleta e escreveu sobre a pressão estética que sofre e também sobre os valores que quer passar para os seus filhos.


Além disso, Georgina falou sobre uma conversa que teve com o jogador. Ao comentar sobre as críticas, ele respondeu: "Você é uma mulher perfeita. Linda, com um corpo incrível, mãe, boa pessoa, bem-sucedida e que vive a vida com amor. O que mais você quer? É normal que tenham inveja de você", disse Cristiano.


"Às vezes, todos nós precisamos que alguém nos lembre do que realmente importa. O curioso é que isso acontece todo verão. A cada ano, meu corpo volta a ser notícia. E então eu me pergunto, onde está o padrão? Quem decide qual é o corpo 'certo'?", complementou Rodríguez.


Ela concluiu dizendo que ama as suas curvas e a liberdade de viver no corpo que escolheu, e que o seu verdadeiro sucesso foi nunca se encaixar em um padrão de beleza.


Georgina Rodríguez e Cristano Ronaldo estão juntos desde de 2016 e têm duas filhas. Eles vão se casar em breve, de acordo com declarações do jogador, que disse planejar a oficialização da união para depois da Copa do Mundo, que acabou há menos de um mês.

Veja Também 

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar gol em seis Copas do Mundo

Looks, carreiras, polêmicas e namorados são as marcas das WAG nas redes sociais

WAGs: conheça o fenômeno das companheiras dos jogadores de futebol

Richarlison constrói mansão no ES com campo de futebol, lago e cinema

Richarlison constrói mansão no ES com campo de futebol, lago e cinema, diz portal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cristiano Ronaldo Modelo Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reforma tributária
O imposto que vai mudar de lugar. Para onde vamos?
Medicamento Mounjaro
Mounjaro corta o efeito do anticoncepcional? Ginecologista explica quando há risco de falha
Viatura Polícia Militar
Dupla é detida após invadir pizzaria para furtar cofre em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados