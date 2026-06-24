Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar gol em seis Copas do Mundo

Cristiano Ronaldo entrou novamente para a história do futebol nesta terça-feira (23). Ao marcar na partida entre Portugal e Uzbequistão, o atacante se torna o primeiro jogador a fazer gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo. A partida foi realizada em Houston, pela segunda rodada da fase de grupos, e os portugueses venceram por 5 a 0.





CR7 recebeu um cruzamento de João Cancelo na medida aos seis minutos do primeiro tempo e bateu de perna direita para o fundo da rede. Ele comemorou de forma efusiva, numa partida que conta com postura diferente de Portugal.





Com o gol aos 41 anos e 138 dias, ele também se torna o segundo jogador mais velho a fazer um gol em Copas do Mundo -o primeiro é Roger Milla, com 42 anos e 39 dias. Antes, Cristiano ocupava o quarto lugar.

Ele fez mais um gol aos 39 minutos após passe de Bruno Fernanes, chegando aos 10 no total do torneio. Isso lhe alçou a maior artilheiro de Porugal em Copas do Mundo, superando Eusébio, que fez nove.





O português chegou à partida pressionado após um jogo ruim contra a República Democrática do Congo na estreia. Ele finalizou duas vezes, mas ambas para fora, numa partida que pode ser considerada apática de todo o time, apontado como um dos favoritos neste Mundial.





O feito acontece em sua sexta participação em Mundiais, marca alcançada somente por ele, Lionel Messi e o goleiro Guillermo Ochoa. Antes desta edição, o português já havia balançado as redes nas Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. No Qatar, tornou-se o primeiro atleta a marcar em cinco edições diferentes da competição -recorde igualado por Messi na terça-feira (16).





Na segunda-feira (22), Messi teve outra partida de almanaque e marcou dois gols contra a Áustria, tornando-se o maior artilheiro da história do torneio de forma isolada, com 18.





Na estreia, o argentino já tinha feito os três gols da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.





Embora Messi também dispute sua sexta Copa do Mundo, seus gols estão distribuídos por cinco edições. O argentino não marcou no Mundial de 2010.





Outros artilheiros também vêm se destacando no torneio, especialmente Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane.





A trajetória de Cristiano Ronaldo começou na Alemanha, em 2006, quando marcou seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Irã. Quatro anos depois, na África do Sul, deixou sua marca na goleada portuguesa por 7 a 0 sobre a Coreia do Norte. Em 2014, no Brasil, marcou contra Gana.





Na Copa da Rússia, em 2018, viveu sua edição mais artilheira. Anotou três gols no empate por 3 a 3 com a Espanha, incluindo uma cobrança de falta nos minutos finais, e voltou a marcar na vitória sobre Marrocos. Em 2022, no Qatar, fez um dos gols da vitória portuguesa por 3 a 2 sobre Gana, quando se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco Copas diferentes.





Aos 41 anos, o capitão português amplia uma lista de recordes construída ao longo de mais de duas décadas com a seleção. Ele ainda está longe da artilharia geral do torneio, no entanto, já que tem 10 gols até aqui. Cristiano Ronaldo também nunca marcou no mata-mata do torneio.





O recorde do português se estende entre homens e mulheres. Com cinco edições, ele estava empatado com a brasileira Marta, segunda maior artilheira da história do torneio, com 17, e à canadense Christine Sinclair.





GOLS DE CRISTIANO RONALDO EM COPAS DO MUNDO





- Alemanha (2006): 1 gol

- África do Sul (2010): 1 gol

- Brasil (2014): 1 gols

- Rússia (2018): 4 gol

- Qatar (2022): 1 gol

- Estados Unidos, México e Canadá (2026): 2 gols