Cristiano Ronaldo faz história e comanda massacre de Portugal sobre o Uzbequistão

Com o resultado, Portugal chega à rodada final em situação mais confortável. Caso a Colômbia vença a República Democrática do Congo ainda nesta terça-feira, bastará um empate para que os europeus avancem de fase.





Portugal fecha a participação na fase de grupos contra a Colômbia, enquanto Uzbequistão e Congo se enfrentam. As partidas serão no sábado (27).