Cristiano Ronaldo faz história e comanda massacre de Portugal sobre o Uzbequistão

Portugal deixou para trás a atuação apagada da estreia e conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, a seleção goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira (23), em Houston, e lidera provisoriamente o Grupo K.
CR7 abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, ao completar de primeira um cruzamento de João Cancelo. Nuno Mendes ampliou em cobrança de falta aos 16. Ainda antes do intervalo, o camisa 7 marcou novamente após receber passe de Bruno Fernandes. Na etapa final, um gol contra de Khusanov e um chutaço de Rafael Leão na gaveta fecharam o placar.
O primeiro gol entrou para a história. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo. Com o segundo, chegou a dez gols em Mundiais e ultrapassou Eusébio, que tinha nove, como maior artilheiro de Portugal na história da competição.
Com o resultado, Portugal chega à rodada final em situação mais confortável. Caso a Colômbia vença a República Democrática do Congo ainda nesta terça-feira, bastará um empate para que os europeus avancem de fase.
Portugal fecha a participação na fase de grupos contra a Colômbia, enquanto Uzbequistão e Congo se enfrentam. As partidas serão no sábado (27).