Neymar e Marquinhos escapam de 'piriri' generalizado no time do PSG

Neymar e Marquinhos antes da partida do PSG contra o Mônaco pelo Campeonato Francês Crédito: Instagram/@psg

Neymar e Marquinhos, jogadores do PSG, tiveram um livramento neste sábado (11). Os brasileiros se salvaram de um 'piriri' generalizado no time, ocasionado por um surto viral entre os jogadores no dia do jogo contra o Mônaco pelo Campeonato Francês.

Segundo o jornal Extra, alguns colegas de equipe reclamaram de dor de barriga, vômito e fadiga. Segundo a emissora RMC, trata-se de "um vírus intestinal". O PSG informou que alguns dos jogadores infectados foram "atendidos pelo serviço médico".