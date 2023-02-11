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Neymar e Marquinhos escapam de 'piriri' generalizado no time do PSG

Situação aconteceu neste sábado (11) quando alguns jogadores reclamaram de dor de barriga, vômito e fadiga e desfalcaram o time na partida contra o Mônaco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 14:46

Neymar e Marquinhos antes da partida do PSG contra o Mônaco pelo Campeonato Francês
Neymar e Marquinhos antes da partida do PSG contra o Mônaco pelo Campeonato Francês Crédito: Instagram/@psg
Neymar e Marquinhos, jogadores do PSG, tiveram um livramento neste sábado (11). Os brasileiros se salvaram de um 'piriri' generalizado no time, ocasionado por um surto viral entre os jogadores no dia do jogo contra o Mônaco pelo Campeonato Francês.
Segundo o jornal Extra, alguns colegas de equipe reclamaram de dor de barriga, vômito e fadiga. Segundo a emissora RMC, trata-se de "um vírus intestinal". O PSG informou que alguns dos jogadores infectados foram "atendidos pelo serviço médico".
A equipe acabou mais desfalcada, uma vez que Messi e Mbapé estavam fora por conta de lesões anteriores, e perdeu a partida em 2 a 0.

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