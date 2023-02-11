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Ator da novela 'Reis' é dado como desaparecido; Polícia Civil do Rio faz buscas

Jeff Machado, de 44 anos, desapareceu no dia 27 de janeiro e, desde então, a família não consegue contato com o ator
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 12:51

Jeff Machado, de 44 anos, nos bastidores da novela Reis. O ator foi dado como desaparecido no RJ
Jeff Machado, de 44 anos, nos bastidores da novela Reis. O ator foi dado como desaparecido no RJ Crédito: Instagram/@jeffmachadocosta
O ator Jeff Machado, de 44 anos, que interpretou um filisteu na novela Reis, da Record, foi dado como desaparecido no Rio de Janeiro. Ele desapareceu no dia 27 de janeiro, em Campo Grande, na Zona Oeste da capital fluminense. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).
Ele tem oito cães e foi pela ausência do ator no tratamento dos animais que familiares perceberam o sumiço dele. Durante este período de ausência, dois cachorros morreram. Em entrevista ao ND+, a mãe do artista afirmou que a última vez que se comunicou com ele foi no dia 29 e, a partir deste dia, estranhou as mensagens trocadas com o filho.
Ele disse para a mãe que viajaria a São Paulo para uma entrevista de emprego e que ficaria hospedado na casa de uma amiga, de acordo com o portal.
"Ele escreveu que passou em Aparecida, rezou e ficou no apartamento dessa amiga. Contou que foi trabalhar no outro dia, se apresentou. O pessoal gostou da sugestão que ele deu. Falou também que deixou o celular cair no vaso e, por isso, não estava conseguindo fazer chamada de vídeo. Tudo se justificando", detalhou a mãe do artista, ressaltando que o filho e ela tinham o hábito de fazer videochamadas.
Os cães do artista foram encontrados em situação de abandono e seis foram levados para tratamento em uma clínica veterinária. O ator é formado em jornalismo e cinema e se mudou para o Rio para estudar. De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizá-lo.

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