Neymar diz que 'Verdades Secretas' sem Angel será como arroz sem feijão'

Neymar diz que 'Verdades Secretas' sem Angel será sem graça Crédito: Reprodução/Instagram/@@neymarjr

O jogador Neymar, 29, se manifestou sobre a polêmica saída de Camila Queiroz, 28, de "Verdades Secretas", da Globo. Para ele, a novela sem a Angel, personagem da atriz e protagonista da trama, é como arroz sem feijão. "Sem graça", escreveu no Twitter, na manhã desta quinta (18).

O anúncio do desligamento de Camila foi feito na tarde desta quarta (17), por email, pela assessoria da Globo. No comunicado, a emissora fala em exigências "inaceitáveis" da protagonista.

"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", afirmou trecho da nota enviada à imprensa.

Horas depois, a atriz divulgou nota em que rebate a Globo. Ela afirma que o destino de sua personagem, Angel, mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avalia que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo deste ano.

"A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", diz em nota publicada nas redes sociais.

Em janeiro deste ano, a atriz confirmou que não iria renovar seu contrato de longo prazo com a Globo. Em vez disso, passaria a trabalhar na emissora com contratos por obra, em que o artista fica vinculado apenas enquanto está no ar. Assim, teria liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix, onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravou a série "De Volta aos 15" ao lado de Maisa Silva.