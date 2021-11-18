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Neymar diz que 'Verdades Secretas' sem Angel será como arroz sem feijão'

Jogador se manifestou sobre polêmica saída de Camila Queiroz da novela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 16:50

Neymar diz que 'Verdades Secretas' sem Angel será sem graça
Neymar diz que 'Verdades Secretas' sem Angel será sem graça Crédito: Reprodução/Instagram/@@neymarjr
O jogador Neymar, 29, se manifestou sobre a polêmica saída de Camila Queiroz, 28, de "Verdades Secretas", da Globo. Para ele, a novela sem a Angel, personagem da atriz e protagonista da trama, é como arroz sem feijão. "Sem graça", escreveu no Twitter, na manhã desta quinta (18).
O anúncio do desligamento de Camila foi feito na tarde desta quarta (17), por email, pela assessoria da Globo. No comunicado, a emissora fala em exigências "inaceitáveis" da protagonista.
"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", afirmou trecho da nota enviada à imprensa.
Horas depois, a atriz divulgou nota em que rebate a Globo. Ela afirma que o destino de sua personagem, Angel, mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avalia que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo deste ano.
"A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", diz em nota publicada nas redes sociais.
Em janeiro deste ano, a atriz confirmou que não iria renovar seu contrato de longo prazo com a Globo. Em vez disso, passaria a trabalhar na emissora com contratos por obra, em que o artista fica vinculado apenas enquanto está no ar. Assim, teria liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix, onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravou a série "De Volta aos 15" ao lado de Maisa Silva.

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