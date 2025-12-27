Editorias do Site
Redes Sociais

Nasce Rosamaria, primeira filha de Key Alves e Bruno Rosa

A chegada foi celebrada com uma sequência de fotos publicada nos perfis da ex-BBB e do cantor

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 18:52

Key Alves teve a primeira filha
Key Alves teve a primeira filha Crédito: Reprodução @keyalves

Key Alves anunciou nas redes sociais o nascimento de Rosamaria, sua primeira filha com o cantor Bruno Rosa. A bebê nasceu na maternidade São Luiz, em São Paulo, na sexta-feira, 26.

A chegada foi celebrada com uma sequência de fotos publicada nos perfis da ex-BBB e do cantor. "Eu te devo tudo, Deus", escreveu Key na legenda.

Keyt Alves, irmã gêmea da atleta, também comemorou o nascimento da sobrinha nas redes sociais. "O dia mais feliz das nossas vidas. Minha sobrinha e afilhada nasceu. Nunca vai te faltar nada. Você é muito abençoada, Rosa. Te amamos muito", declarou.

Até o momento, a família optou por não mostrar o rosto da bebê. Keyt, no entanto, adiantou que a sobrinha "é a cara da mamãe, com a boquinha do papai".

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Angélica e Virginia dançam juntas em festa de pré-réveillon na Bahia

Angélica e Virginia dançam juntas em festa de pré-réveillon na Bahia

Imagem - MC Cabelinho troca tatuagem de Bella Campos por nome de cantora americana

MC Cabelinho troca tatuagem de Bella Campos por nome de cantora americana

Imagem - Li Martins se emociona ao falar sobre luto e diz que busca trabalho

Li Martins se emociona ao falar sobre luto e diz que busca trabalho

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Angélica e Virginia dançam juntas em festa de pré-réveillon na Bahia

Angélica e Virginia dançam juntas em festa de pré-réveillon na Bahia
Imagem - Naomi Campbell faz visita à Basílica de Ouro Preto e surpreende brasileiros

Naomi Campbell faz visita à Basílica de Ouro Preto e surpreende brasileiros
Imagem - MC Cabelinho troca tatuagem de Bella Campos por nome de cantora americana

MC Cabelinho troca tatuagem de Bella Campos por nome de cantora americana