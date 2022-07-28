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'Na minha cabeça, é uma menina', diz Cíntia Dicker sobre gravidez

Casada com Pedro Scooby, modelo parou de trabalhar porque barriga cresceu muito rápido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 13:54

Cíntia Dicker
Cíntia Dicker Crédito: Instagram/@cintiadicker
Como grávida de primeira viagem, Cíntia Dicker, 35, já vem notando algumas mudanças na rotina. A atriz e modelo conta que, desde as primeiras semanas da gestação, precisou parar de fazer seus trabalhos e que, nesse período, decidiu aproveitar o tempo em casa. "Trabalhei durante 20 anos da minha vida, agora estou só curtindo."
Ela e o surfista Pedro Scooby, 33, anunciaram a gravidez em meados de julho. Juntos desde o ano de 2020, eles não planejavam ter um bebê, mas Dicker diz que a surpresa chegou em um bom momento. "Nunca tomei nenhum contraceptivo, então se acontecesse tudo bem, e se não acontecesse tudo bem também", conta, em conversa por telefone ao F5.
A modelo diz que, desde que descobriu a gravidez, sente que está gestando uma menina. "A Liz está rezando para ser uma menina, porque são dois meninos [Dom e Bem]. Todo dia ela fala: 'Tomara que seja menina'", comenta, sobre os filhos de Scooby com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, 45.
Dicker também conta que os três filhos do surfista comemoraram muito a chegada de mais um irmão. "Eles estavam do lado de fora do banheiro, esperando eu fazer o teste", relembra. "Quando eu saí eles só perguntaram: 'E aí, deu positivo?' e eu falei que sim. Aí eles ficaram muito felizes e [me] abraçaram."
Ela também pontua que, com a gravidez, tem conseguido acompanhar mais o marido em suas atividades e trabalhos. Dicker diz que, desde a saída de Scooby da 22ª edição do BBB (Globo), a agenda do surfista está carregada de compromissos. "É bom que estamos fazendo bastante coisas juntos, mas realmente está uma loucura, e tomara que continue assim e que ele trabalhe bastante, porque são quatro filhos, né?".
Abaixo, Cíntia Dicker comenta sobre a decisão de anunciar a gravidez, escolha do nome do bebê, revela quem é a madrinha e comenta sua relação com as redes sociais. Leia trechos editados da conversa.
PERGUNTA - Como foi quando vocês descobriram a gravidez?
CÍNTIA DICKER - A gente descobriu com quatro semanas, eu estava em Portugal. Compramos um teste de farmácia, porque eu estava com muita fome, muito sono, com o peito dolorido. Aí o Pedro comprou o teste e deu positivo, claro que ficamos muito felizes, as crianças amaram também.
PERGUNTA - Como você está se sentindo agora?
CÍNTIA DICKER - Não senti enjoo, não passei mal nem nada. Vida normal. Só que a minha barriga apareceu muito cedo, tive que cancelar trabalhos porque desde a quinta semana já tinha barriga, o peito já estava enorme, então estou mais quietinha.
PERGUNTA - Durante a gestação você irá dar uma pausa na carreira?
CÍNTIA DICKER - Tem que dar, não tem como eu fazer meu trabalho grávida. Só se forem fotos de grávida, mudando o foco. Mas, por enquanto, nem parei para pensar nisso. Trabalhei durante 20 anos da minha vida, agora estou só curtindo. Vou ficar em casa.
PERGUNTA - Vocês deram a notícia aos fãs e internautas com uma publicidade. De onde surgiu essa ideia?
CÍNTIA DICKER - A gente não queria fazer aquelas coisas clichês que todo mundo faz... [Foto com] mão na barriga e escrito 'ficamos grávidos'. Quando começaram esses boatos, a Carol Sampaio, que é a madrinha do bebê, falou com a Americanas e eles tiveram essa ideia que a gente achou legal, que era diferente de qualquer coisa que a gente já tinha visto. Era muito a ver com a gente, e dava para entender que a gente estava grávido, mas não era descarado.
PERGUNTA - E como aconteceu a escolha da Carol Sampaio para ser madrinha?
CÍNTIA DICKER - Eu não tive escolha, não, ela me botou na parede e disse: 'Eu sou madrinha, beijo, tchau' e acabou. Mas, desde sempre, somos muito amigas e ela sempre falou: 'Quando você engravidar, eu sou madrinha', e eu falava que ia demorar ou que não ia acontecer. Quando aconteceu, ela já me ligou e falou: 'A dinda está arrumando isso e aquilo'. Então tá bom! Ela é uma fofa.
PERGUNTA - Já tem possíveis nomes para o bebê?
 CÍNTIA DICKER -Tem nada! Mas desde que eu descobri que estava [grávida], na minha cabeça é menina. Então precisamos começar a pensar em nomes de menina.
PERGUNTA -Você e o Pedro [Scooby] não costumam expor muito da vida pessoal nas redes. Por quê?
CÍNTIA DICKER - Eu sou mais [reservada] que o Pedro, ele expõe mais coisa. As pessoas até cobram para mostrar mais a rotina e o dia a dia. Eu acho que para fazer isso tem que ter o dom, para não ser chato. Tem gente que tem esse dom, e mostra muito bem. Eu ainda não aprendi a fazer isso não. Quem eu admiro muito é a Virgínia [Fonseca], esposa do Zé Felipe, sou fã. Ela filma o dia inteiro, eu assisto e amo. É muito bom e descontraído.

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