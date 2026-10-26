O eterno retorno brasileiro

Creio que essa reflexão pode nos ajudar a compreender o momento político vivido pelo Brasil. O país tem experimentado uma sucessão de crises, escândalos, disputas ideológicas e ciclos de esperança seguidos de frustração.





Problemas estruturais não desaparecem: corrupção endêmica, desigualdades extremas, violência, baixa confiança nas instituições e dificuldades econômicas no cotidiano. Nesse contexto, o cidadão brasileiro frequentemente se assemelha à Sísifo.





Mudam os governos, os discursos e os protagonistas, porém as questões estruturais permanecem. As desigualdades estruturais brasileiras, por exemplo, não foram superadas e continuam profundas. Diferenças de renda por raça, gênero e território continuam marcantes.





A polarização política vigente intensifica essa sensação de absurdo. Para muitos brasileiros, a política passa a parecer um teatro repetitivo, no qual os personagens se alternam e o roteiro prático na vida cotidiana é semelhante.





Camus rejeitou tanto a ilusão de redenção total quanto o abandono da ação. Reconhecer que a política nunca produzirá uma sociedade perfeita não significa renunciar à participação democrática e cidadã.





Devemos agir sem a expectativa de uma vitória definitiva. A democracia não é uma pedra que chega ao topo e lá permanece; trata-se de um esforço cidadão e coletivo contínuo de vigilância, negociação e reconstrução.





Sob essa perspectiva, o maior risco para o Brasil talvez seja a perda da disposição coletiva para continuar empurrando a pedra. Quando cidadãos deixam de acreditar na política, nas instituições ou no diálogo democrático, abre-se espaço para soluções autoritárias que vendem ilusões.





Camus nos lembra que a maturidade política nasce da consciência dos limites humanos. Nenhum governante, partido ou ideologia será capaz de eliminar definitivamente os problemas da sociedade. Ainda assim, vale a pena continuar aperfeiçoando institucionalmente a democracia.