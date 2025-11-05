Famosos

Mulher de Felipe Simas diz que já pediu a Deus para fechar portas na carreira do marido

Influenciadora conta que algumas propostas profissionais do ator a deixam desconfortável

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 08:19

Felipe Simas e Mariana são casados desde 2016 Crédito: Reprodução/Instagram /@uhlmannmariana

A influenciadora Mariana Uhlmann revelou que já pediu a Deus para o marido, o ator Felipe Simas, não conseguir papéis em filmes e séries. Casados há 13 anos e pais de três filhos, os dois mantêm uma relação que, segundo ela, exige diálogo constante diante das demandas da carreira artística.

Em entrevista ao podcast evangélico PodCrê, Mariana contou que algumas propostas profissionais de Simas a deixaram desconfortável. "Já teve alguns trabalhos que orei para não acontecer e para que a porta se fechasse. Teve um específico que, quando ele recebeu, eu falei que não sabia se eu gostaria que ele fizesse isso, e a porta fechou", disse, sem revelar o nome da produção.

A influenciadora afirmou que as decisões profissionais do marido afetam diretamente a rotina familiar. "Ano passado, ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. É difícil e mexe com a nossa família toda. Quando ele vai aceitar um trabalho, a gente conversa para entender se eu também estou preparada. É muito importante que tenhamos uma parceria."

No bate-papo, Mariana também comentou o incômodo que já sentiu com cenas de beijo de Simas. "Eu conheci o Felipe quando ele era jogador. E, lógico, não é uma cena que eu amo voltar para assistir. Mas sei que o que eu tenho com ele, ele não tem com nenhuma outra. Ali é o trabalho dele, e o que a gente tem em casa é muito sólido e real", afirmou.

A influenciadora disse que a fé tem um papel central na forma como o casal lida com os desafios da profissão. "A gente passou por muita coisa, e ele teve a maturidade de olhar no meu olho e falar para a gente orar junto. Fizemos um curso chamado Casados para Sempre e aprendemos que somos uma só carne. Não é uma cena que eu goste de ver, mas é o trabalho dele."

Atualmente no ar como o vilão Danilo, em "Dona de Mim", e no Prime Video como Daniel Cravinhos, na série "Tremembé", Simas tem se dedicado a papéis mais densos. Mariana reconhece o peso emocional que essas interpretações trazem. "Acho que é um pouco pesado entrar em um personagem assim, mas tenho muito orgulho do Felipe como ser humano, como homem, como marido, como pai e como ator. Eu admiro muito como ele leva a vida, e vejo que não é diferente com a atuação", destacou.

Ela relembrou um episódio em que o marido quis se aprofundar demais na preparação de um personagem. "Teve uma vez que ele resolveu dormir na rua para viver o personagem, e eu falei que já estava um pouco demais. Ele não foi, porque comecei a chorar e pedi para ele não fazer isso. Ele é muito intenso, mas traz uma coisa do Evangelho, que é o amor. Então ele tenta olhar todo personagem dele, por pior que seja, com esse olhar de amor."

