Sydney Sweeney minimiza polêmica em campanha de jeans: 'não vi muita coisa'

Sweeney diz que não se manifestou sobre a polêmica por não ver problema na construção da campanha

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:33

Sydney estrelou uma campanha da marca American Eagle Crédito: Reuters/Folhapress

A polêmica campanha publicitária de calça jeans da marca American Eagle estrelada por Sydney Sweeney causou revolta nas redes sociais por sua interpretação eugenista, levando a boicotes a seus filmes, à loja e até a uma manifestação do presidente estadunidense Donald Trump. A atriz, no entanto, não deu tanta atenção à repercussão da propaganda.

"Eu meio que guardei meu telefone, estava filmando todos os dias, estou rodando Euphoria, então trabalho expedientes de 16 horas e não levo o telefone para o set", disse Sweeney em entrevista à revista GQ, afirmando ainda que dorme assim que volta do trabalho, não tendo visto nem ao menos o apoio de Trump antes da veiculação na mídia. "Não vi muito [das reações]."

A atriz também minimizou a percepção do público sobre a campanha, que usa um jogo de palavras com a sonoridade das palavras "jeans" e "genes" para definir Sweeney como um padrão considerado eugenista para beleza, dizendo que aceitou o trabalho porque gosta da peça de roupa. "Eu fiz uma propaganda de jeans. Digo, a reação com certeza foi uma surpresa, mas eu amo jeans. (...) Eu literalmente visto jeans e uma camiseta todos os dias da minha vida."

Até por não ver problema na construção da campanha, Sweeney não se manifestou publicamente sobre a controvérsia. "Quando eu quiser me manifestar em público, as pessoas vão ouvir."

"Eu falei com as minhas amigas, mas, fora isso, não [falei sobre o assunto]", seguiu ela. "Sei quem sou, sei meus valores. Sei que sou uma pessoa gentil, sei que amo muito e sei que estou empolgada para o que vem por aí. Então não deixo as outras pessoas definirem quem eu sou."

Se está alheia à polêmica, Sweeney ainda presta atenção nos resultados do seu trabalho. Questionada sobre a valorização das ações da American Eagle, dizendo ainda que as notícias e relatos de boicotes foram exagerados. "Sabia dos números à medida que eles avançavam. Então, quando vi manchetes dizendo que as compras na loja caíram um pouco, nada disso era verdade. Foi tudo inventado, mas ninguém podia dizer nada porque [a empresa estava] em baixa temporada. Então acho que muito foi só conversa."

Sweeney concluiu o assunto dizendo que "sabia no fim do dia para o que era a propaganda, e era para ótimos jeans, e [a polêmica] não me afeta de forma nenhuma".

O anúncio da American Eagle levou internautas a cavarem fundo a história de Sweeney e sua família, com alguns inclusive descobrindo que a atriz é filiada ao Partido Republicano, do qual pertence Trump, tendo se registrado meses antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024.

Sweeney também foi alvo de polêmica após vender um sabonete feito com água usada por ela para tomar banho. Na época, ela afirmou que muitas das críticas que recebeu foram de mulheres que "adoraram a ideia da água de banho de Jacob Elordi".

