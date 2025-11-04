Desejado

Jonathan Bailey é eleito o homem mais sexy do mundo pela People

Ator é conhecido por papéis de destaque em "Bridgerton" e "Wicked", acaba de receber um dos títulos mais desejados do entretenimento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:38

Jonathan Bailey é eleito o homem mais sexy do mundo pela People Crédito: Folhapress

O ator recebeu o título de Homem Mais Sexy do Mundo de 2025 pela revista People. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (3), durante o programa The Tonight Show com Jimmy Fallon. "É a honra de uma vida", disse o ator britânico ao comentar a conquista, que imediatamente repercutiu entre fãs e colegas de profissão.

Durante a entrevista, o ator brincou com o reconhecimento. "Obviamente, estou incrivelmente lisonjeado. E é completamente absurdo. Era um segredo, então estou bastante ansioso para que alguns amigos e familiares descubram", afirmou.

Fora das telas, Bailey tem se destacado por sua atuação em causas sociais. Assumidamente homossexual, ele criou o The Shameless Fund, iniciativa que apoia organizações voltadas à comunidade LGBTQ+. "Sei que o setor LGBT está sob uma enorme ameaça neste momento", declarou.

No ano passado, o título havia sido concedido ao ator e diretor John Krasinski. Neste ano, a escolha da People chega à sua 40ª edição.

