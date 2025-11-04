Editorias do Site
Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar 'Tudo É Justo, série do Disney+

Seriado chega ao catálogo do streaming na terça-feira, 4

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:01

Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash estão no elenco de 'Tudo É Justo', do Disney+.
Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash estão no elenco de 'Tudo É Justo', do Disney+. Crédito: Disney+/Divulgação

Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash virão ao Brasil. As quatro atrizes estão no elenco da nova série do Disney+, Tudo É Justo, que estreia na terça-feira, 04. Parte do elenco vem ao Rio de Janeiro para participar da première do seriado.

A série conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio que deixam um trabalho dominado por homens com a missão de fundar seu próprio escritório.

Além das atrizes, nomes como Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close também estão no elenco. "Tudo É Justo" estreia episódios semanais no Disney+, toda terça-feira, às 2h.

