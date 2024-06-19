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Morre Wandeko Pipoca, primeiro intérprete do Bozo no Brasil, aos 73 anos

Wanderley Tribeck, o Wandeko Pipoca, tinha 73 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 13:33

Wanderley Tribeck, o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil
Wanderley Tribeck, o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil Crédito: Divulgação
Wanderley Tribeck, o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil, morreu aos 73 anos, na noite de terça-feira (18), em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele também era conhecido pelo artístico Wandeko Pipoca.
Morte foi confirmada pelo filho Wanderley Tribeck Jr. "Hoje, às 23h, meu pai faleceu. Ele teve um infarto e perdeu a vida. O momento é muito triste. O momento é delicado. Quero pedir para todo mundo me mandar força. Essas coisas a gente nunca está preparado. Meu pai vai deixar um legado. Um homem incrível", publicou no Instagram.
Você a vida inteira foi minha referência. Falei com o senhor ontem. Você estava bem. Pai, para quem vou ligar agora? Você é meu melhor amigo. Pai, suas netinhas estavam te esperando. Ainda não acredito. filho
TRAJETÓRIA
Tribeck foi o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil. Atualmente, ele atuava como pastor evangélico da Assembleia de Deus de Criciúma, no sul de Santa Catarina.
Artista conquistou Larry Harmon, intérprete e dono do palhaço nos EUA, e foi escolhido por ele em 1979. Ele interpretou o palhaço até 1982, quando o programa saiu do ar. O comediante foi demitido após confrontar Silvio Santos.
Wanderley acreditava que "interferências equivocadas" de Silvio teriam levado ao declínio do personagem na televisão brasileira. "Silvio Santos resolveu colocar mulheres de shortinho no programa. Não podia, o americano [Larry Harmon, dono dos direitos autorais da franquia] não permitia isso."
Ex-apresentador lançou a biografia "Da Morte para a Vida" em 2023. No livro, o pastor evangélico abordou a própria trajetória, do começo da carreira, a passagem como Bozo e a vida longe dos holofotes após deixar a TV.

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