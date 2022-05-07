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Problema cardíaco

Morre Lucca, filho da influenciadora Amanda Hummer e do compositor Poeta

Morreu nesta sexta-feira (6) Lucca, o filho da influenciadora Amanda Hummer com o compositor Vinicius Poeta. A criança nasceu no dia 29 de abril, mas apresentou um problema cardíaco.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 14:56

Amanda Hummer
Amanda Hummer escreveu sobre esse momento em suas redes sociais Crédito: Reprodução @Amandahummer
Morreu nesta sexta-feira (6) Lucca, o filho da influenciadora Amanda Hummer com o compositor Vinicius Poeta. A criança nasceu no dia 29 de abril, mas apresentou um problema cardíaco.
Lucca passou por cirurgia, mas não resistiu. O casal escreveu sobre esse momento em suas redes sociais.
"Nosso guerreiro virou um anjinho, ele lutou com todas as forças mas não suportou a cirurgia. As coisas às vezes não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito. As vezes podemos não compreender no momento, mas Deus sabe de todas as coisas, e confiarei sempre que ele tem o melhor para mim", escreveu Amanda.
"Hoje estou com meu coração despedaçado, a falta dele aqui causou um buraco no meu peito que nem posso mensurar, mas me conforto também em saber que ele não sofreu em momento algum, e que agora ele está no conforto dos braços de Jesus. Eu sempre lembrarei dele dessa forma linda; das milhares de vezes que ele me trouxe felicidade me dando chutinhos na barriga, e nesses sete dias de vida que esteve com a gente", postou Amanda, agradecendo as mensagens e orações dos seguidores.
Poeta, famoso pelo hit "Aquele 1%", entre outras músicas, também desabafou sobre a perda do filho. Ele postou em seu Instagram um texto direcionado ao filho, "pra quando papai do céu ensinar ele a ler".
"Meu guerreiro, você agora é um anjinho e por mais doloroso que isso seja e por mais sem chão que a gente esteja agora você também é a coisa mais inspiradora e a força mais extraordinária que já experimentei", escreveu Poeta.

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