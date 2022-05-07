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Vocalista do Biquíni Cavadão faz apelo por remédio para o filho

Bruno Gouveia usou seu Instagram para fazer um apelo em busca de remédios para seu filho Leonardo, de um ano. O músico disse ter descoberto que um supositório antitérmico que ele precisa foi descontinuado, e não estava encontrando o produto em grandes redes de farmácia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 13:21

O cantor Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquini Cavadão
Bruno Gouveia  fez um apelo em busca de remédios para seu filho Crédito: Laura Tardin/ Divulgação
Bruno Gouveia, 54, vocalista do grupo Biquíni Cavadão, usou seu Instagram para fazer um apelo em busca de remédios para seu filho Leonardo, de um ano. O músico disse ter descoberto que um supositório antitérmico que ele precisa foi descontinuado, e não estava encontrando o produto em grandes redes de farmácia.
"Muitas crianças têm dificuldades em tomar remédios via oral. No caso de antitérmicos, a solução é por supositório. Somente um medicamento existe assim. Novalgina Supositório. E este remédio foi descontinuado há cinco meses", escreveu Gouveia no Instagram.
"Só soube agora que meu filho adoeceu [que o produto foi descontinuado]. E agora? Bem, as farmácias mais famosas já esgotaram o estoque. Só me resta procurar aquelas farmácias pequeninas que talvez tenham uma caixa perdida. Um garimpo! Se alguém encontrar uma caixa, por favor, me mande mensagem no direct. Agradeço desde já. Abraços", concluiu o músico.
Gouveia também é pai de Letícia Brant, 7, filha da união com Izabella Brant.

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