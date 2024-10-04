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Morre Emiliano Queiroz, o Dirceu Borboleta de 'O Bem-Amado', aos 88

Ator veterano que esteve na tela da Globo desde a primeira novela teve ainda carreira relevante no teatro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 15:46

O ator Emiliano Queiroz como o personagem Dirceu Borboleta na novela 'O Bem-Amado'
O ator Emiliano Queiroz como o personagem Dirceu Borboleta na novela 'O Bem-Amado' Crédito: Nelson Di Rago/Divulgação
O ator Emiliano Queiroz morreu, aos 88 anos, na manhã desta sexta-feira (04), no Rio de Janeiro. Participou do elenco de inúmeras novelas - inclusive a primeira exibida pela TV Globo, "Ilusões perdidas" de 1965 - e atuou para o teatro.
Segundo um comunicado do produtor teatral Eduardo Barata, a causa da morte foi uma parada cardíaca. Queiroz internado há 10 dias na Clínica São Vicente da Gávea, na Zona Sul da capital fluminense, para tratar problemas do coração.
Queiroz interpretou o personagem Dirceu Borboleta, um dos mais conhecidos de sua carreira, em "O bem-amado", de 1973. Em "Alma gêmea" que é a reprisada atual da Globo no "Vale a pena ver de novo" , viveu Tio Nardo. Também atuou, entre várias outras produções, "Senhora do destino" de 2004 e "Éramos seis", de 2020.
Na esfera do teatro, Queiroz também colecionava papéis. Atuou na primeira montagem de "O pagador de promessas", texto de Alfredo Dias Gomes, que ocorreu no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) em 1960. Em 1978, viveu Geni na primeira montagem de "Ópera do malandro", de Chico Buarque e Ruy Guerra.

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