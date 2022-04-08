Miguel Herrán, de 'Elite', mostra incêndio em sua casa

O ator Miguel Herrán mostrou um incêndio em sua casa Crédito: Instagram/@miguel.g.herran

O ator espanhol Miguel Herrán, 25, astro de "Elite" e "La Casa de Papel", preocupou os fãs ao mostrar vídeos em seu Instagram de um incêndio, aparentemente em sua casa. Ao fundo, é possível ouvir a voz do artista, dizendo "não consigo acreditar, minha casa". Os registros foram públicados nesta sexta (8).

No vídeo seguinte, feito cerca de uma hora depois, o ator entra no local já com o fogo apagado e mostrou os escombros que sobraram no local. Herrán passou pela sala, cozinha e por um corredor, mostrando os móveis que restaram, o chão e o teto da propriedade.

Fãs e internautas se compadeceram com o ator nas redes sociais. "Fiquei com dó do Miguel Herrán, tomara que fique tudo bem. Perder a casa num incêndio deve ser muito difícil", escreveu uma. "Chocado com os Stories do Miguel Herrán com a casa dele pegando fogo. É de cortar o coração", disse outro.

fiquei com dó do miguel herran, tomara que fique tudo bem perder a casa num incêndio deve ser muito difícil — mari (@joonietears) April 8, 2022

Chocado com stors do Miguel Herran com q casa dele pegando fogo. Tadinho!! E de cortar o coração #Elite5 — Renan #ATTENTION 🧜‍♀️ (@sashayway) April 8, 2022

Na série "Elite", ele interpreta Christian. A série volta para seu quinto ano com um aceno para os fãs brasileiros: um aluno nascido em terras tupiniquins. Ivan, interpretado pelo carioca André Lamoglia, 24, é o que na comunidade LGBTQIA+ se convencionou chamar de "boy padrão", branco, bonito, rico e cheio de privilégios.

Na trama, ele é filho do fictício jogador de futebol português Cruz, que atuava no Brasil quando ele nasceu. Logo de cara, Ivan chama a atenção de Patrick (Manu Ríos), o filho gay do diretor do colégio de Las Encinas, onde os ricaços da série estudam.