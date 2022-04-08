Miguel Herrán, de 'Elite', mostra incêndio em sua casa

O ator espanhol Miguel Herrán, 25, astro de "Elite" e "La Casa de Papel", preocupou os fãs ao mostrar vídeos em seu Instagram de um incêndio, aparentemente em sua casa. Ao fundo, é possível ouvir a voz do artista, dizendo "não consigo acreditar, minha casa". Os registros foram públicados nesta sexta (8).
No vídeo seguinte, feito cerca de uma hora depois, o ator entra no local já com o fogo apagado e mostrou os escombros que sobraram no local. Herrán passou pela sala, cozinha e por um corredor, mostrando os móveis que restaram, o chão e o teto da propriedade.
Fãs e internautas se compadeceram com o ator nas redes sociais. "Fiquei com dó do Miguel Herrán, tomara que fique tudo bem. Perder a casa num incêndio deve ser muito difícil", escreveu uma. "Chocado com os Stories do Miguel Herrán com a casa dele pegando fogo. É de cortar o coração", disse outro.
Na série "Elite", ele interpreta Christian. A série volta para seu quinto ano com um aceno para os fãs brasileiros: um aluno nascido em terras tupiniquins. Ivan, interpretado pelo carioca André Lamoglia, 24, é o que na comunidade LGBTQIA+ se convencionou chamar de "boy padrão", branco, bonito, rico e cheio de privilégios.
Na trama, ele é filho do fictício jogador de futebol português Cruz, que atuava no Brasil quando ele nasceu. Logo de cara, Ivan chama a atenção de Patrick (Manu Ríos), o filho gay do diretor do colégio de Las Encinas, onde os ricaços da série estudam.
Ele o segue até o banheiro, nas já famosas duchas da escola, onde ouve do novato que não é gay, mas que ele pode olhar o quanto quiser, porque ele não se importa. "Tá ficando de pau duro", chega a comentar, em português.