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Estúdio do Faustão na Band sofre princípio de incêndio em São Paulo

Emissora afirmou que fogo atingiu apenas cortinas e não feriu ninguém. Apresentador não estava no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:39

O estúdio onde ocorre a gravação de programa Faustão na Band, em São Paulo, sofreu um princípio de incêndio, na tarde desta quinta-feira (7), assustando quem estava no local. Segundo a emissora, o apresentador não estava lá e não há registro de feridos.
Estúdio onde é gravado o programa de Fausto Silva, em São Paulo, sofreu princípio de incêndio
Estúdio onde é gravado o programa de Fausto Silva, em São Paulo, sofreu princípio de incêndio Crédito: Rodrigo Moraes
O susto aconteceu durante uma manutenção de rotina. A Band afirmou, em nota, que "um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação".

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Apenas a equipe técnica estava no estúdio, que fica na região do Morumbi, na zona sul da capital paulistana. Não estava programada gravação do programa para esta quinta-feira, segundo a emissora.
Faustão retornou à Band no início deste ano, após mais de 30 anos na Globo. Seu programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 20h30 às 22h30, com a coapresentação do filho João Guilherme e de Ana Lottermann.

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