Estúdio do Faustão na Band sofre princípio de incêndio em São Paulo

O estúdio onde ocorre a gravação de programa Faustão na Band, em São Paulo, sofreu um princípio de incêndio, na tarde desta quinta-feira (7), assustando quem estava no local. Segundo a emissora, o apresentador não estava lá e não há registro de feridos.

Estúdio onde é gravado o programa de Fausto Silva, em São Paulo, sofreu princípio de incêndio Crédito: Rodrigo Moraes

O susto aconteceu durante uma manutenção de rotina. A Band afirmou, em nota, que "um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação".

Apenas a equipe técnica estava no estúdio, que fica na região do Morumbi, na zona sul da capital paulistana. Não estava programada gravação do programa para esta quinta-feira, segundo a emissora.