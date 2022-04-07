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Após cirurgia, Rodrigo apresenta alteração no quadro e realiza tomografia

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, informou que a cirurgia na perna direita de Rodrigo foi um "sucesso", mas precisará passar por uma ressonância após uma "alteração das pupilas"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 19:20

O participante Rodrigo Mussi do
Rodrigo Mussi no "BBB 22"  Crédito: Reprodução/Rede Globo
Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, que participou do "BBB 22" (TV Globo), informou nesta quinta-feira (7) que a cirurgia na perna direita do ex-BBB e empresário foi um "sucesso", mas precisará passar por uma ressonância após uma "alteração das pupilas".
Nos stories do Instagram, ele informou os próximos passos para a extubação do gerente comercial.
"Ao voltar da cirurgia na perna, o Rod teve uma alteração das pupilas. Imediatamente, fez uma tomografia, que não apontou qualquer alteração neurológica, graças a Deus! A ressonância ficou para amanhã e, após realizada, deve iniciar o processo de extubação, com muito cuidado. Não há mais alteração pupilar"
Na quarta (6), Diogo relatou que o quadro do ex-BBB ainda é grave, mas que ele passou a se movimentar constantemente durante a recuperação.
Além da cirurgia, Rodrigo também passará por uma ressonância nesta quinta, para avaliar se as lesões na coluna também precisam de procedimento cirúrgico.

O ACIDENTE

O acidente envolvendo o ex-participante do "BBB 22" aconteceu por volta de 3h da madrugada da última quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso, em São Paulo.
Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O carro de aplicativo em que o ex-BBB estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele teria sido arremessado para a frente do veículo.
O motorista do carro, Kaique Faustino Reis, e o do caminhão realizaram teste de bafômetro, mas ambos deram negativo. A batida foi registrada como lesão corporal culposa e depende dos familiares do ex-BBB registrar queixa criminal para seguir as investigações.

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