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Avril Lavigne vai se casar: 'Te amo para sempre'

Os cantores Avril Lavigne e Mod Sun decidiram oficializar a união; o pedido foi feito em Paris, em frente à torre Eiffel, depois de um sonho do cantor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 19:40

Avril Lavigne e Mod Sun no clipe de
Avril Lavigne e Mod Sun no clipe de "Flames" Crédito: YouTube
A princesa do rock, Avril Lavigne, 37, disse sim para o cantor Mod Sun, 35. O pedido de casamento foi feito em Paris, em frente à Torre Eiffel.
Os dois estão juntos desde 2021 e Mod Sun declarou que sabia que esse dia ia chegar desde o momento em que conheceu Avril.
"No dia em que nos conhecemos eu sabia que você era a única. Juntos para sempre até que nossos dias acabem. Eu tive um sonho onde eu pedi em casamento em Paris. Peguei um anel e pedi para você o usasse. Eu estava de joelhos enquanto olhava em seus olhos. Você é mais linda do que as minhas palavras podem descrever. Agarrei sua mão, dei um último suspiro... Eu disse 'você quer se casar comigo?', ela disse 'sim'", publicou o cantor em seu Instagram.
Avril exibiu orgulhosa o anel em formato de coração e disse que o símbolo tem um significado especial para o casal, em entrevista à People.
"Ele sabia desde o início que eu queria um anel com o formato de um coração, porque no dia em que nos conhecemos, ambos tínhamos um anel em formato do coração. Nós o usamos todos os dias, então faz sentido que o anel de noivado tenha esse formato também. Eu amei demais!".

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