Avril Lavigne vai se casar: 'Te amo para sempre'

Avril Lavigne e Mod Sun no clipe de "Flames" Crédito: YouTube

A princesa do rock, Avril Lavigne, 37, disse sim para o cantor Mod Sun, 35. O pedido de casamento foi feito em Paris, em frente à Torre Eiffel.

Os dois estão juntos desde 2021 e Mod Sun declarou que sabia que esse dia ia chegar desde o momento em que conheceu Avril.

"No dia em que nos conhecemos eu sabia que você era a única. Juntos para sempre até que nossos dias acabem. Eu tive um sonho onde eu pedi em casamento em Paris. Peguei um anel e pedi para você o usasse. Eu estava de joelhos enquanto olhava em seus olhos. Você é mais linda do que as minhas palavras podem descrever. Agarrei sua mão, dei um último suspiro... Eu disse 'você quer se casar comigo?', ela disse 'sim'", publicou o cantor em seu Instagram.

Avril exibiu orgulhosa o anel em formato de coração e disse que o símbolo tem um significado especial para o casal, em entrevista à People.