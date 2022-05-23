Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles: 'Não tem minha voz'

Vocalista dos Rolling Stones diz que semelhança é superficial.  "Eu costumava usar muito mais maquiagem que ele", afirma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 08:06

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles
Mick Jagger critica comparação com Harry Styles Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress / Thenews2/Folhapress
Desde que participou da edição britânica do The X Factor, em 2010, o cantor Harry Styles recebe comparações com Mick Jagger. O ex-One Direction sempre demonstrou sua admiração pelo vocalista dos Rolling Stones e eles até já se conheceram pessoalmente.
No entanto, em entrevista ao The Sunday Times UK, Jagger criticou e enfatizou que não existe nenhuma semelhança entre os dois. Para ele, o cantor pop não traz as mesmas referências musicais e nem tem o mesmo gingado que ele no palco. "Eu costumava usar muito mais maquiagem que ele", afirma. "Era muito mais andrógino."
"Ele não tem uma voz que nem a minha ou se movimenta como eu no palco; ele só tem uma semelhança superficial de quando eu era mais novo", declarou. Durante quadro do Saturday Night Live, o ex-One Direction fez uma imitação de Mick Jagger e também costuma trazer referências em seus figurinos dos shows.
Harry Styles lançou na sexta-feira (20) seu terceiro álbum solo, "Harry's House", e foi classificado como o 5º álbum com melhor estreia na história do serviço de streaming Spotify.

Veja Também

Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker pela 3ª vez

Vídeo: Luísa Sonza e Paulo André curtem show de Thiaguinho juntos em Vitória

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 mi em 2022: 'Terá três novidades'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados