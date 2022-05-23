Mick Jagger critica comparação com Harry Styles: 'Não tem minha voz'

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress / Thenews2/Folhapress

Desde que participou da edição britânica do The X Factor, em 2010, o cantor Harry Styles recebe comparações com Mick Jagger. O ex-One Direction sempre demonstrou sua admiração pelo vocalista dos Rolling Stones e eles até já se conheceram pessoalmente.

No entanto, em entrevista ao The Sunday Times UK, Jagger criticou e enfatizou que não existe nenhuma semelhança entre os dois. Para ele, o cantor pop não traz as mesmas referências musicais e nem tem o mesmo gingado que ele no palco. "Eu costumava usar muito mais maquiagem que ele", afirma. "Era muito mais andrógino."

"Ele não tem uma voz que nem a minha ou se movimenta como eu no palco; ele só tem uma semelhança superficial de quando eu era mais novo", declarou. Durante quadro do Saturday Night Live, o ex-One Direction fez uma imitação de Mick Jagger e também costuma trazer referências em seus figurinos dos shows.