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Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker pela 3ª vez

Cerimônia foi realizada em Portofino, na Itália. A socialite e o baterista do Blink 182 já fizeram uma cerimônia em Las Vegas, em abril, e outra em Santa Barbara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 07:54

Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker
Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker Crédito: Reuters/Folhapress
Kourtney Kardashian se casou com Travis Barker neste domingo (22), em Portofino, na Itália, pela terceira vez. A socialite e o baterista do Blink 182 já fizeram uma cerimônia em Las Vegas, em abril, e outra em Santa Barbara, no último dia 15.
Para esta festa, a socialite usou um vestido branco curto da Dolce & Gabbana, inspirado em um modelo de lingerie de grife italiana dos anos 1960, e o véu trazia um bordado da Virgem Maria e as palavras "Família, Lealdade e Respeito". A figura religiosa também estava presente em vestido usado por Kourtney em almoço neste sábado (21) na região do busto.
Munida de um buquê de rosas brancas e vermelhas, ela caminhou até o altar junto com a mãe, Kris Jenner, levou a noiva ao altar.
Kourtney tem três filhos com Scott Disick: Mason, Penelope e Reign. E Travis é pai de Alabama Luella e Landon Asher e está em seu terceiro casamento.

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