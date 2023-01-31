Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Michael B. Jordan brinca sobre separação em monólogo e revela que está em aplicativo de namoro
On e roteando

Michael B. Jordan brinca sobre separação em monólogo e revela que está em aplicativo de namoro

O ator e diretor de ‘Creed 3′ está solteiro desde o término com a modelo Lori Harvey
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 08:52

Ator Michael B Jordan assiste a uma partida entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, em Nova Iorque, em janeiro de 2023
Ator Michael B Jordan assiste a uma partida entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, em Nova Iorque, em janeiro de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Michael B. Jordan apresentou no último sábado, 28, o Saturday Night Live. na sua primeira vez no comando da atração americana, o ator fez um monólogo onde falou sobre o fim do seu relacionamento e revelou que está em um aplicativo de namoro.
O ator, de 35 anos, está separado da modelo Lori Harvey desde junho do ano passado, após dois anos de relacionamento. No programa, ele disse que acabou de dirigir seu primeiro filme, Creed 3, e brincou sobre o rompimento com a ex-companheira.
“Agora, depois de um término, a maioria das pessoas pensa: ‘Vou melhorar meu físico’. Mas, eu já estava em forma para Creed. Então, eu tive que dizer: ‘Tudo bem, acho que vou aprender um novo idioma’. Enfim, estoy en Raya”, disse Jordan.
Raya é conhecido como “Tinder dos Famosos” e está disponível apenas para iOS. O aplicativo de relacionamento foi lançado em 2015 e possui como diferencial em relação aos concorrentes o fator exclusividade e base de usuários de celebridades, tanto estrangeiras quanto brasileiras.

Creed 3

Creed 3 chega aos cinemas no dia 2 de março. Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis (Michael B. Jordan) vive um bom momento em sua carreira e ao lado da família. Porém, quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe ressurge, o confronto entre os dois é mais do que apenas uma briga.

Veja Também

Meghan Trainor anuncia gravidez do segundo filho com Daryl Sabara

RBD: Procon notifica Eventim após problemas na venda de show da banda em SP

Pamela Anderson lembra abusos sexuais sofridos antes dos 18 em novo livro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados