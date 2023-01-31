Michael B. Jordan brinca sobre separação em monólogo e revela que está em aplicativo de namoro

Ator Michael B Jordan assiste a uma partida entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, em Nova Iorque, em janeiro de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress

Michael B. Jordan apresentou no último sábado, 28, o Saturday Night Live. na sua primeira vez no comando da atração americana, o ator fez um monólogo onde falou sobre o fim do seu relacionamento e revelou que está em um aplicativo de namoro.

O ator, de 35 anos, está separado da modelo Lori Harvey desde junho do ano passado, após dois anos de relacionamento. No programa, ele disse que acabou de dirigir seu primeiro filme, Creed 3, e brincou sobre o rompimento com a ex-companheira.

“Agora, depois de um término, a maioria das pessoas pensa: ‘Vou melhorar meu físico’. Mas, eu já estava em forma para Creed. Então, eu tive que dizer: ‘Tudo bem, acho que vou aprender um novo idioma’. Enfim, estoy en Raya”, disse Jordan.

Raya é conhecido como “Tinder dos Famosos” e está disponível apenas para iOS. O aplicativo de relacionamento foi lançado em 2015 e possui como diferencial em relação aos concorrentes o fator exclusividade e base de usuários de celebridades, tanto estrangeiras quanto brasileiras.

Creed 3