Meghan Trainor anuncia gravidez do segundo filho com Daryl Sabara Crédito: Instagram/@meghantrainor/@darylsabara

A cantora Meghan Trainor está grávida e usou o instagram para anunciar a gestação do segundo filho com o ator Daryl Sabara. O casal já tem um filho, Riley, que completa dois anos no próximo mês.

No Instagram, Meghan, de 29 anos, postou uma foto segurando uma imagem do exame de ultrassonografia, com a legenda: “O bebê nº 2 vai chegar neste verão”. Ela e o marido, conhecido por protagonizar o filme Pequenos Espiões, tiveram o primeiro filho em fevereiro do ano passado.

Em entrevista à revista People, a artista disse que espera ter quatro filhos. “Que bênção. Eu estou grata por poder engravidar e estou mandando muito bem!”, disse. “Isso é incrível. É meu sonho. E estou na metade: eu quero quatro filhos.”