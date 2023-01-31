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Meghan Trainor anuncia gravidez do segundo filho com Daryl Sabara

Artista publicou uma imagem do exame de ultrassonografia do bebê; o casal já tem um filho de quase dois anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 08:41

Meghan Trainor anuncia gravidez do segundo filho com Daryl Sabara
Meghan Trainor anuncia gravidez do segundo filho com Daryl Sabara Crédito: Instagram/@meghantrainor/@darylsabara
A cantora Meghan Trainor está grávida e usou o instagram para anunciar a gestação do segundo filho com o ator Daryl Sabara. O casal já tem um filho, Riley, que completa dois anos no próximo mês.
No Instagram, Meghan, de 29 anos, postou uma foto segurando uma imagem do exame de ultrassonografia, com a legenda: “O bebê nº 2 vai chegar neste verão”. Ela e o marido, conhecido por protagonizar o filme Pequenos Espiões, tiveram o primeiro filho em fevereiro do ano passado.
Em entrevista à revista People, a artista disse que espera ter quatro filhos. “Que bênção. Eu estou grata por poder engravidar e estou mandando muito bem!”, disse. “Isso é incrível. É meu sonho. E estou na metade: eu quero quatro filhos.”
Meghan e Sabara, de 30 anos, estão juntos desde 2016. Em 2018, oficializaram a união. A cantora, que é dona do hit All About That Bass, revelou à revista que vai lançar seu primeiro livro Dear Future Mama (“Cara Futura Mamãe”, em tradução livre), abordando a maternidade.

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