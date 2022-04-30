Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Met Gala terá ingressos de até R$ 1,4 milhão por mesa em 2022, aponta jornal
Luxo

Met Gala terá ingressos de até R$ 1,4 milhão por mesa em 2022, aponta jornal

Convites precisam ser aprovados pela diretora da festa, Anna Wintour
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 16:38

Rihanna e A$AP Rocky no MET Gala
Rihanna e A$AP Rocky no MET Gala 2021 Crédito: Reuters/Folhapress
Há um preço salgado a se pagar se o desejo é participar do Met Gala 2022. Segundo o New York Times, um ingresso para o baile custa US$ 35 mil (R$ 171,5 mil) e mesas variam entre US$ 200 mil e US$ 300 mil dólares (R$ 980 mil e R$ 1, 4 milhão).
Não basta, entretanto, desembolsar o dinheiro. Anna Wintour, editora da Vogue americana e diretora artística da Condé Nast, assumiu a direção da festa em 1999, e decide quem será convidado, mesmo que uma marca esteja patrocinando a ida dele ou dela ao baile. Isso significa que, mesmo que uma empresa compre uma mesa, a companhia não pode escolher todos os que se sentam nela.
Os critérios para a decisão de Wintour, ainda segundo NYT, estão relacionados a realizações, beleza e burburinhos na mídia, mais do que com dinheiro. Neste ano, assim como em 2021, há 400 convidados.
Famosos como as irmãs Kardashian, Rihanna, Katy Perry, Elon Musk e até a congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez já passaram pelos tapetes do Met Gala. Para o traje é anunciado um tema, e alguns looks já viralizaram.
Um exemplo é a roupa usada por Kim Kardashian no baile do ano passado. Na ocasião, a empresária apareceu completamente coberta com uma roupa preta, o que rendeu memes, fantasias e reproduções.
Ela conta que Demna Gvasalia, diretor criativo da grife Balenciaga, que patrocinou o look, insistiu no traje. "Demna e a equipe disseram: 'Isso é uma festa de fantasia. Esta não é uma festa da Vanity Fair onde todo mundo está lindo'", continuou a milionária.
A festa exclusiva busca arrecadar fundos para o Metropolitan Museum of Art de Nova York e também marca a abertura da exposição anual de moda do Costume Institute. Em, 2020, o Met Gala foi cancelado por causa da pandemia de coronavírus, e o evento do ano passado foi cerca de um terço menor do que o normal, com cerca de 300 convidados, com prova de vacinação necessária, embora eles não usassem máscaras ao posar na chegada.

Veja Também

Jonathan Bennett, galã de 'Meninas Malvadas', se casa com Jaymes Vaughan

Kim Kardashian diz que foi contra look do Met Gala: 'Por que eu iria querer?'

Capixaba Gizele Oliveira marca presença no baile de gala da amfAR 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica
Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados