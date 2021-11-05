Capixaba Gizele Oliveira marca presença no baile de gala da amfAR 2021

Gizele Oliveira, 28, foi um dos grandes destaques no tapete vermelho do baile de gala da amfAR 2021. A modelo capixaba brilhou no espaço por onde passaram estrelas como Madonna, Bebe Rexha, Paris Jackson, Jenna Dewan, Diplo e Bella Thorne, na noite desta quinta-feira (4), em Los Angeles, na Califórnia.
A bela representou o Brasil no evento filantrópico ao lado da cantora Anitta, que apostou em um vestido com estampa de animais, e da gaúcha Alessandra Ambrósio, vestindo uma peça transparente com pedrarias. O baile beneficente é promovido pela Fundação para a Pesquisa da AIDS, e visa arrecadar fundos de apoio à pesquisa, conscientização, tratamento e prevenção do HIV.
Considerada pela revista Glamour a nova "Gisele Bündchen", Gizele conquistou uma forte carreira internacional nos últimos anos, chegando a desfilar até para a marca de lingerie Victoria's Secret. A capixaba foi aposta da grife em Xangai, na China, e chegou a ser apontada pelo New York Times como uma das modelos mais inspiradoras a se seguir no Instagram. Ainda em seu currículo, constam campanhas para Dolce & Gabanna, Chanel e Carolina Herrera.