Capixaba Gizele Oliveira marca presença no baile de gala da amfAR 2021

Gizele Oliveira baile de gala da amfAR 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@giizeleoliveira

Gizele Oliveira, 28, foi um dos grandes destaques no tapete vermelho do baile de gala da amfAR 2021. A modelo capixaba brilhou no espaço por onde passaram estrelas como Madonna, Bebe Rexha, Paris Jackson, Jenna Dewan, Diplo e Bella Thorne, na noite desta quinta-feira (4), em Los Angeles, na Califórnia.

A bela representou o Brasil no evento filantrópico ao lado da cantora Anitta, que apostou em um vestido com estampa de animais, e da gaúcha Alessandra Ambrósio, vestindo uma peça transparente com pedrarias. O baile beneficente é promovido pela Fundação para a Pesquisa da AIDS, e visa arrecadar fundos de apoio à pesquisa, conscientização, tratamento e prevenção do HIV.

Anitta no baile de gala da amfAR 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta