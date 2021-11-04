Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

Anitta apresenta 'Faking Love' no programa de James Corden; veja vídeo

Brasileira performou no 'The Late Late Show' nesta quinta-feira, 4
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 20:16

Anitta no 'The Late Late Show with James Corden'
Anitta no 'The Late Late Show with James Corden' Crédito: Twitter/ @latelateshow
Anitta fez a primeira performance da música Faking Love no programa norte-americano The Late Late Show with James Corden, nesta quinta-feira, 4. A cantora lançou a música no dia 14 de outubro.
Apesar do pouco tempo, a faixa já aparece no Top 50 das músicas mais tocadas nas rádios Pop dos Estados Unidos. Segundo o site Hits Daily Double, Faking Love está na 47ª posição.
Ao lado da rapper Saweetie, Anitta levou a coreografia do clipe para o palco do programa e revelou que a inspiração para a música surgiu da vontade de terminar um antigo relacionamento.
"Eu estava fingindo ou apenas sendo legal por um tempo porque era a semana de aniversário do meu namorado da época. Quando passou, eu terminei", explicou.
Em entrevista ao apresentador James Corden, a brasileira falou sobre uma de suas principais inspirações: Mariah Carey. Ela disse que a cantora é a sua artista preferida e relembrou o dia em que a conheceu em uma loja em Aspen, durante o Natal. Saweetie falou sobre sua amizade com Cher.
No Twitter, Mariah Carey fez questão de responder a declaração de Anitta e retribuiu o carinhoa:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados