'Não joguei ninguém do penhasco', diz Whindersson Nunes sobre música de ex

Whindersson Nunes falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com Luísa Sonza na quarta-feira, 3. O humorista e a cantora se separaram em abril de 2020.
Em entrevista ao podcast PodCats, o comediante revelou que ouviu a música que a artista fez sobre o término dos dois, chamada Penhasco. "Ouvi porque apareceu no Instagram, a Luísa é muito famosa, então fez isso aí e saiu em tudo quanto é lugar", iniciou.
Quando questionado sobre o que achou da canção, ele respondeu em tom de brincadeira: "Eu não achei que eu joguei ninguém de penhasco não".
"Cada qual acha para si [o que quer], sou uma pessoa, mas entendo o que ela quis dizer e o que a galera fala. Sabe aquela parada de você olhar e dizer: 'Ah, entendi o que o povo tá querendo dizer'. Não estão querendo dizer que você tem culpa de nada, mas se você tivesse feito alguma coisa...", disse.
Whindersson também explicou o motivo pelo qual preferiu não se pronunciar por muito tempo sobre essa separação: "Meu modo era não ficar falando. Cada qual tem seu jeito, e tem gente que não gosta de ficar conversando ou vendo coisa de relacionamento antigo".
"Isso faz muito tempo, já vai fazer uns dois anos, nem lembro mais. Não lembro muito detalhe por detalhe. Lembro que fiz umas quatro piadas, é o direito do meu trabalho. Ela viveu uma parada comigo e fez uma música, que tem milhões de acessos. Eu fiz umas quatro piadinhas, mas não foi dizendo: 'ah, tenho um chifre', nada disso. Fiz umas piadinhas que achei engraçado no momento. Só isso, nada mais", disse.