'Não joguei ninguém do penhasco', diz Whindersson Nunes sobre música de ex

O humorista Whindersson Nunes Crédito: Instagram/@lucianoalves19/@whinderssonnunes

Whindersson Nunes falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com Luísa Sonza na quarta-feira, 3. O humorista e a cantora se separaram em abril de 2020.

Em entrevista ao podcast PodCats, o comediante revelou que ouviu a música que a artista fez sobre o término dos dois, chamada Penhasco. "Ouvi porque apareceu no Instagram, a Luísa é muito famosa, então fez isso aí e saiu em tudo quanto é lugar", iniciou.

Quando questionado sobre o que achou da canção, ele respondeu em tom de brincadeira: "Eu não achei que eu joguei ninguém de penhasco não".

"Cada qual acha para si [o que quer], sou uma pessoa, mas entendo o que ela quis dizer e o que a galera fala. Sabe aquela parada de você olhar e dizer: 'Ah, entendi o que o povo tá querendo dizer'. Não estão querendo dizer que você tem culpa de nada, mas se você tivesse feito alguma coisa...", disse.

Whindersson também explicou o motivo pelo qual preferiu não se pronunciar por muito tempo sobre essa separação: "Meu modo era não ficar falando. Cada qual tem seu jeito, e tem gente que não gosta de ficar conversando ou vendo coisa de relacionamento antigo".