Lima Duarte leva tombo e machuca o rosto: 'Apesar do susto, eu estou bem'

Lima Duarte tomando vacina contra a Covid Crédito: @limaDuarte no Instagram

Lima Duarte, 91, assustou os fãs ao compartilhar um vídeo no Instagram com o rosto machucado, na tarde desta quinta-feira (4). O ator explicou que levou um tombo, mas garantiu aos fãs que está bem.

"Apesar do susto, eu estou bem. Levei um tombo, mas não caí!", escreveu o ator bem-humorado. No vídeo compartilhado, o ator falou: "Sabe por que estou com a cara assim, e a boca? Porque eu levei um tombo. Levei um tombo, não caí", disse.

Mônica Maluf, filha do ator, explicou para a revista Quem que Lima Duarte tropeçou e levou um tombo em sua chácara, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Segundo ela, ele fez todos os exames recomendados por precaução. "Ele já está bem e não precisou ficar hospitalizado... Continua 'duro na queda'", disse.

Em março, o ator compartilhou uma foto celebrando seu aniversário em uma piscina, na chácara onde está isolado desde o início da pandemia de Covid-19. "Hoje eu brindo os meus 91 anos muito bem vividos!", escreveu.

A atriz Paloma Duarte, neta do ator, escreveu: 'Divino'. Outros famosos também comentaram a publicação agradecendo a Deus por Lima Duarte estar bem. "Mestre! Graças a Deus está bem! Meu ídolo", escreveu Henry Castelli.

Um mês antes, o ator havia postado uma foto do momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra Covid. "Enfim, vacinado!", escreveu. "Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos."

"Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses", continuou. "Mas a ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para todos!"