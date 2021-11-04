Moradora da Serra é eleita a mulher mais bela do Brasil em concurso

Kelly Lima durante o desfile de traje de banho Crédito: Katia Louback/Miss Belissima Brasil

O Espírito Santo segue muito bem representado quando o assunto é concursos de beleza. Kelly Lima, moradora de Nova Almeida, balneário da Serra, conquistou o título de mulher mais bonita do país na disputa Miss Belíssima Brasil 2021, na categoria Pérola, em setembro. O evento também elegeu Pthúnnya Oliveira, de Domingos Martins, a Miss Belíssima Brasil 2021, na categoria adulta.

Kelly, de 28 anos já uma veterana, somando participações em diversos concursos pelo Brasil, como: Top Model, Miss ES, Miss ES Fitness, Miss RJ Fitness, Miss Rio Grande do Norte Fitness, Garota da Praia e o mais recente, Miss Belíssima Brasil, em que saiu com o 1º lugar.

"Quem me inscreveu no primeiro concurso foi minha mãe, ela que viu potencial em mim. A partir daí, fui participando de todos os demais. Tenho títulos em vários concursos, inclusive ganhei a minha primeira faixa com 14 anos", revelou a vencedora da categoria Pérola.