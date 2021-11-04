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Musa capixaba

Moradora da Serra é eleita a mulher mais bela do Brasil em concurso

De Nova Almeida, Kelly Lima conquistou o 1° lugar na categoria Pérola do concurso Miss Belíssima Brasil, em setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:59

Kelly Lima
Kelly Lima durante o desfile de traje de banho Crédito: Katia Louback/Miss Belissima Brasil
O Espírito Santo segue muito bem representado quando o assunto é concursos de beleza. Kelly Lima, moradora de Nova Almeida, balneário da Serra, conquistou o título de mulher mais bonita do país na disputa Miss Belíssima Brasil 2021, na categoria Pérola, em setembro. O evento também elegeu Pthúnnya Oliveira, de Domingos Martins, a Miss Belíssima Brasil 2021, na categoria adulta.
Kelly, de 28 anos já uma veterana, somando participações em diversos concursos pelo Brasil, como: Top Model, Miss ES, Miss ES Fitness, Miss RJ Fitness, Miss Rio Grande do Norte Fitness, Garota da Praia e o mais recente, Miss Belíssima Brasil, em que saiu com o 1º lugar. 
"Quem me inscreveu no primeiro concurso foi minha mãe, ela que viu potencial em mim. A partir daí, fui participando de todos os demais. Tenho títulos em vários concursos, inclusive ganhei a minha primeira faixa com 14 anos", revelou a vencedora da categoria Pérola.
Atualmente, a bela presta serviço para uma empresa terceirizada na Câmara Municipal da Serra. Para conciliar o trabalho com a rotina de cuidados com o corpo, Kelly diz que pega pesado na dieta e na malhação. "Faço malhação todos os dias, além da minha caminhada rotineira. Também tenho uma alimentação bastante balanceada", acrescentou. 
Outra capixaba que está representando o Espírito Santo no Brasil, é Eduarda Braum, no concurso Miss Universo Brasil. A loira já embarcou para brigar pela coroa no próximo sábado (06). Entretanto, o resultado do concurso será revelado somente na segunda-feira (08). 

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