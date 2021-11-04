Atriz consagrada, Fernanda Montenegro é eleita para a cadeira 17 na Academia Brasileira de Letras

Fernanda Montenegro foi eleita na tarde desta quinta-feira (4) para integrar a Academia Brasileira de Letras Crédito: Divulgação

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1999, por sua atuação em "Central do Brasil" - dizem as más línguas que ela perdeu injustamente para Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado", por poucos votos -, Fernanda Montenegro conseguiu mais um feito em sua carreira: aos 92 anos, foi eleita, na tarde desta quinta-feira (4), para ocupar a cadeira de número 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL), ao receber 32 votos dos acadêmicos (dois votos foram brancos).

De acordo com o portal G1, Fernanda não esteve presencialmente no local, já que, por norma da ABL, candidatos não podem participar da sessão, que teve início às 16h.

Ela deve assumir o posto em março de 2022, quando o órgão volta do recesso de fim de ano. Para ser nomeada para o posto de "imortal", Montenegro precisava obter 17 votos. No mês passado, a atriz oficializou sua candidatura à cadeora, antes ocupada pelo diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, que morreu em 15 de março de 2020.

Pelo Instagram, Fernanda Montenegro agradeceu a ABL pelo reconhecimento. "A Academia Brasileira de Letras é um referencial cultural de 125 anos. Abrigou e abriga representantes que honram a diversidade da nossa criatividade em várias áreas. Vejo a academia como um espaço de resistência cultural. Agradeço a oportunidade".

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Fernanda falou sobre sua indicação. "É algo assim, é uma viagem no imaginário, uma viagem no sublime. A minha arte não é imortal. A arte do ator é enquanto ele está ali vivo, presente em carne e osso. Mas, de uma forma poética, vamos dizer que é imortal. Eu fico muito espantada que uma academia que tem como princípio ser imortal, acolher uma atriz que só existe quando está em cena 'carnificando' o personagem", declarou.