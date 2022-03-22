Jonathan Bennett, galã de 'Meninas Malvadas', se casa com Jaymes Vaughan Crédito: Reprodução/Instagram/@jonathandbennett

O ator Jonathan Bennett, conhecido por interpretar o galã Aaron Samuels no filme Meninas Malvadas, se casou com o apresentador de TV Jaymes Vaughan. Os dois estavam noivos desde 2020 e a cerimônia foi realizada no México no sábado, 19.

Segundo a revista People, que tirou fotos exclusivas do evento, o casamento foi oficializado por um dos melhores amigos de Jonathan e todos os convidados usaram roupas claras em homenagem à mãe do ator, que morreu em 2012.

"Todo o propósito do nosso casamento é a união de nós dois, a união de nossas famílias e o início de uma nova família", disse Bennett à People. "Enquanto estávamos passando por esse processo, percebemos que nosso casamento é mais do que apenas sobre nós, é sobre a toda a comunidade (LGBTQ+)", acrescentou o ator.