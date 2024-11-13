Mell Muzzillo assume namoro com Marcello Melo Jr.

Mell Muzzillo confirma namoro com Marcello Melo Jr Crédito: Victor Chapetta / divulgação

Agora é oficial. Após meses de rumores, Mell Muzzillo assumiu o namoro com Marcello Melo Jr. Os dois chegaram de mãos dadas ao evento de lançamento da 4ª temporada de "Arcanjo Renegado" (globoplay).

Os atores se conheceram nos bastidores de "Renascer" (2024), novela na qual atuaram juntos. Mell, 19, interpretou Ritinha e Mello, 26, José Bento.

"Estávamos realmente curtindo e as pessoas têm mania de rotular tudo. Agora sim estamos seguros, é uma relação sólida", disse a atriz à revista Quem no evento. "É uma pessoa que eu admiro muito. Ele é um ser humano incrível, escorpiano, charmoso".

A atriz ainda afirmou que todo artista precisa de apoio e que foi ao local para prestigiar o namorado.