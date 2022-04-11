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Recuperação

Médico diz que caso de Rodrigo é um milagre, relata irmão

'Recuperação tem sido muito boa', escreve. Neste sábado (9), o administrador começou o processo de extubação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 08:22

O ex-BBB Rodrigo Mussi
O ex-BBB Rodrigo Mussi  segue estável e com boas reações neurológicas Crédito: TV Globo
De acordo com relatório diário de Diogo Mussi divulgado neste domingo (10), o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi segue estável e com boas reações neurológicas.
Neste sábado (9), o administrador começou o processo de extubação. Segundo o irmão, isso deve levar alguns dias. "Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu", escreveu Diogo em seus stories.
O ex-BBB sofreu um grave acidente de carro na madrugada do dia 31 de março. Rodrigo estava no banco de trás de um carro por aplicativo que se chocou com a traseira de um caminhão. Apenas Rodrigo teve ferimentos, sofrendo traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo.
Na última quinta-feira (7), Diogo contou que uma cirurgia na perna direita do irmão havia sido um sucesso. O procedimento havia sido feito para retirar a gaiola que a sustenta para colocar uma haste. Anteriormente, ele passou por outra cirurgia na cabeça.
O administrador também tem sido submetido a ressonâncias e, segundo o irmão, na sexta-feira (8) ele já estava com força suficiente nos pulmões, de modo que "o respirador está funcionando apenas como suporte neste momento."

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