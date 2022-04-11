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BBB 22

'BBB 22': Linn da Quebrada é a 12ª eliminada com 77,6% dos votos

Em discurso, Tadeu Schmidt falou sobre a importância da passagem dela no programa para quebrar preconceitos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 08:12

Após dormir no sofá da sala, Linn da Quebrada acorda, pega uma caneca de café na cozinha e segue para a área externa da casa cantando trechos da música
Linn da Quebrada foi a 12ª eliminada do "BBB 22" Crédito: 17.mar.2022/Globoplay
Com 77,6% dos votos, Linn da Quebrada foi a 12ª eliminada do "BBB 22" neste domingo, 10. Ela disputou a permanência na casa com Eliezer, que ficou com 15,66%, e Gustavo, menos votado com 6,74%.
A participação de Lina também foi carregada de representatividade. Ela é a segunda mulher trans a participar do programa - a primeira foi Ariadna, do BBB 11, que acabou saindo na primeira semana.
Em seu discurso, feito diretamente para a sister, Tadeu Schmidt começou com referências aos trocadilhos e poesias que a artista gosta de fazer.
"Ela que adora brincar com as palavras e suas sonoridades, tanto que tem o nome artístico Linn da Quebrada. Que pode ser lido também como "linda quebrada" ou, ainda, como "linda que brada", do verbo bradar, dizer em voz alta, gritar, proclamar, exigir. E o que brada a Lina? Brada por respeito."
O apresentador também lembrou que ela falava sobre o sonho do País torcer por alguém como ela.
"Por que o Brasil não torceria por alguém como você? Eu acredito que você conseguiu. Que as pessoas torceram por você ou contra você pelo que fez dentro dessa casa, e só. Eu acredito que você conseguiu."
"Por sua causa, o Brasil inteiro sabe, não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. Por sua causa, não tem mais desculpa para errar o artigo. É a travesti. E não alguma palavra pejorativa", completou.
Ele ainda falou sobre como ela conseguiu exigir respeito mesmo sem precisar ser combativa. "Não foi só o Júnior que você matou, Lina, você matou também um bocado de preconceitos. E para conseguir isso, Linn não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor, inteira, por inteiro, inteiramente."
Em seguida, ele anunciou o resultado: "Não sei se vocês perceberam, mas hoje foi diferente. Hoje não teve suspense, hoje era dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina."
Em sua passagem pelo programa, Linn da Quebrada participou do 7º paredão - que resultou na eliminação de Larissa - e chegou ser a menos votada, com 5,57%, enquanto Arthur Aguiar ficou com 5,9%.
Ela também esteve na formação do paredão falso para ir para o Quarto Secreto, mas recebeu apenas 6,26% dos votos e Arthur acabou sendo o escolhido.
Lina também chegou a ser líder uma vez, vencendo a prova de resistência promovida pela Avon que durou mais de 18 horas. Na ocasião, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva reconheceram o esforço dela e resolveram desistir e ceder a liderança.

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