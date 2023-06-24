Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marília Mendonça: empresário que pedia R$ 9 milhões da herança da cantora tem recurso negado
Sem vínculo

Marília Mendonça: empresário que pedia R$ 9 milhões da herança da cantora tem recurso negado

‘Sentimento de justiça’, disse advogado da família ao ‘Estadão’; segundo ele, Gabriel Gonçalves Ramalho cometeu irregularidades quando cuidava do patrimônio da artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 11:37

A cantora Marília Mendonça em junho de 2021
A cantora Marília Mendonça em junho de 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora
A Justiça de Goiás negou um recurso do empresário Gabriel Gonçalves Ramalho, que pedia R$ 9 milhões da herança da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021.
Ramalho alegava ter direito ao valor pelos anos em que trabalhou com a artista e pedia o reconhecimento de vínculo empregatício.
O pedido já havia sido negado em primeira instância. Na época, a Justiça entendeu que o empresário não era funcionário de Marília, e sim que recebia uma porcentagem dos ganhos da cantora.
Ele entrou com um recurso e, nesta semana, o desembargador Daniel Viana Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, concordou com a família da artista e não reconheceu o vínculo trabalhista.
Júnior ainda entendeu que Ramalho seria capaz de arcar com os custos e honorários do processo, determinando que ele pague 8% do valor atualizado da causa aos advogados da família de Marília.
Advogado da família fala em 'sentimento de justiça'
O Estadão entrou em contato com Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, que falou em "sentimento de justiça" após a decisão do magistrado.
"Gabriel foi uma pessoa com quem a Marília tinha uma relação muito próxima. Ele, inclusive, foi padrinho de casamento da Dona Ruth [mãe da cantora]. Era tratado como um ente familiar", disse.
"Só que em determinado momento, durante a pandemia, Marília descobriu uma série de irregularidades cometidas por ele", continuou.
Cunha explicou que o empresário, além de direcionar e apoiar a carreira da cantora, era o "responsável financeiro" da artista. "Foram encontradas diversas irregularidades nesse setor e também na questão patrimonial da Marília", afirmou o advogado.

Veja Também

Sertanejo Leonardo lamenta 25 anos da morte do irmão Leandro: 'Eterna saudade'

Como foi encontro do papa com artistas, que não teve aparição de Caetano Veloso

Billie Eilish diz que críticas a seu corpo ainda machucam, mas menos que antes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados