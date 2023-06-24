Marília Mendonça: empresário que pedia R$ 9 milhões da herança da cantora tem recurso negado

A cantora Marília Mendonça em junho de 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora

A Justiça de Goiás negou um recurso do empresário Gabriel Gonçalves Ramalho, que pedia R$ 9 milhões da herança da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Ramalho alegava ter direito ao valor pelos anos em que trabalhou com a artista e pedia o reconhecimento de vínculo empregatício.

O pedido já havia sido negado em primeira instância. Na época, a Justiça entendeu que o empresário não era funcionário de Marília, e sim que recebia uma porcentagem dos ganhos da cantora.

Ele entrou com um recurso e, nesta semana, o desembargador Daniel Viana Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, concordou com a família da artista e não reconheceu o vínculo trabalhista.

Júnior ainda entendeu que Ramalho seria capaz de arcar com os custos e honorários do processo, determinando que ele pague 8% do valor atualizado da causa aos advogados da família de Marília.

Advogado da família fala em 'sentimento de justiça'

O Estadão entrou em contato com Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, que falou em "sentimento de justiça" após a decisão do magistrado.

"Gabriel foi uma pessoa com quem a Marília tinha uma relação muito próxima. Ele, inclusive, foi padrinho de casamento da Dona Ruth [mãe da cantora]. Era tratado como um ente familiar", disse.

"Só que em determinado momento, durante a pandemia, Marília descobriu uma série de irregularidades cometidas por ele", continuou.