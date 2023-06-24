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Insegurança

Billie Eilish diz que críticas a seu corpo ainda machucam, mas menos que antes

'Se a internet falasse de mim como fala hoje quando eu tinha uns 11 anos, não acho que seria capaz de existir', afirmou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 11:29

Billie Eilish para o Met Gala 2023
Billie Eilish para o Met Gala 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Billie Eilish voltou a falar sobre as críticas ao seu corpo e sobre ser ou não feminina em entrevista à revista Vogue sobre seu novo perfume, Eilish 2. Na conversa, disse que lida melhor com os comentários do que lidava no passado.
A cantora diz que sempre foi bastante masculina, mas que, nos últimos anos, chegou à conclusão de que pode ser o que quiser. "Não preciso estar sempre provando a todos que sou masculina. Isso faz parte de quem sou, mas também sou feminina, e também sou sexy, e também sou fofa, e também sou, tipo, nenhuma das opções, sou apenas eu."
A cantora diz que ainda sofre com inseguranças. "Sinceramente, ninguém consegue dizer nada sobre meu corpo sem que eu tenha uma opinião mais dura", afirmou. "Se a internet falasse de mim como fala hoje quando eu tinha uns 11 anos, não acho que seria capaz de existir, sendo sincera."
"Gosto mais de mim do que costumava gostar e estou mais interessada em como eu me sinto do que como eles [que criticam seu corpo] se sentem. Mas, no fim, isso pode ser um monte de conversa furada, porque isso ainda machuca meus sentimentos para caramba."

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