Marília Mendonça é a primeira brasileira a atingir 10 bilhões de streams no Spotify

A cantora Marília Mendonça nos deixou em 2021, mas ela continua fazendo história. Segundo dados do Spotify, a brasileira se tornou a primeira artista do país a bater a marca de 10 bilhões de streams na plataforma. Agora já ultrapassa os 12 bilhões.
Essa não foi a primeira vez que ela rendeu bons índices. Um ano após sua morte, em 2022, Marília liderava o ranking dos cinco artistas mais ouvidos no país.
A cantora goiana já havia atingido essa marca em 2020. O sertanejo pop foi o ritmo musical mais escutado daquele ano, seguido por funk carioca, sertanejo universitário, sertanejo e arrocha.