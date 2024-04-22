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Música

Marília Mendonça é a primeira brasileira a atingir 10 bilhões de streams no Spotify

Essa não foi a primeira vez que ela rendeu bons índices. Um ano após sua morte, em 2022, Marília liderava o ranking dos cinco artistas mais ouvidos no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 10:26

Equipe de Marília Mendonça anuncia o lançamento de 'Decretos Reais'
Marília Mendonça  Crédito: Divulgação
A cantora Marília Mendonça nos deixou em 2021, mas ela continua fazendo história. Segundo dados do Spotify, a brasileira se tornou a primeira artista do país a bater a marca de 10 bilhões de streams na plataforma. Agora já ultrapassa os 12 bilhões.
Essa não foi a primeira vez que ela rendeu bons índices. Um ano após sua morte, em 2022, Marília liderava o ranking dos cinco artistas mais ouvidos no país.
A cantora goiana já havia atingido essa marca em 2020. O sertanejo pop foi o ritmo musical mais escutado daquele ano, seguido por funk carioca, sertanejo universitário, sertanejo e arrocha.

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