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Mariana Rios homenageia Abilio Diniz, avô de seu namorado

A atriz, que namora Juca Diniz, fez um post nas redes sociais em que diz que o empresário cumpriu brilhantemente seu verdadeiro desígnio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 15:49

Mariana Rios homenageia Abilio Diniz, avô de seu namorado
Mariana Rios homenageia Abilio Diniz, avô de seu namorado Crédito: Reprodução/Instagram/@marianarios
A atriz Mariana Rios fez uma homenagem ao empresário Abilio Diniz, que morreu neste domingo, 18, aos 87 anos, vítima de problemas pulmonares derivados de um quadro de pneumonia. Mariana namora o economista Juca Diniz, neto de Abílio.
Em um post no Instagram, ela escreveu: "acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida. Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento da todos aqueles que estão em nossa volta. Abilio deixa um legado de inspiração, força e amor".
Mariana também escreveu que o empresário foi verdadeiro protagonista de sua vida e que ele cumpriu brilhantemente o desígnio que lhe foi dado. A atriz desejou que a espiritualidade e o filho de Abilio João Paulo Diniz, que morreu em 2022, recebem o empresário. "Meu eterno carinho e admiração", concluiu.
Mariana e Juca assumiram o namoro em outubro de 2023. Discretos, eles não costumam postar fotos juntos nas redes socais.

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