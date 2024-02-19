Mariana Rios homenageia Abilio Diniz, avô de seu namorado Crédito: Reprodução/Instagram/@marianarios

A atriz Mariana Rios fez uma homenagem ao empresário Abilio Diniz, que morreu neste domingo, 18, aos 87 anos, vítima de problemas pulmonares derivados de um quadro de pneumonia. Mariana namora o economista Juca Diniz, neto de Abílio.

Em um post no Instagram, ela escreveu: "acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida. Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento da todos aqueles que estão em nossa volta. Abilio deixa um legado de inspiração, força e amor".

Mariana também escreveu que o empresário foi verdadeiro protagonista de sua vida e que ele cumpriu brilhantemente o desígnio que lhe foi dado. A atriz desejou que a espiritualidade e o filho de Abilio João Paulo Diniz, que morreu em 2022, recebem o empresário. "Meu eterno carinho e admiração", concluiu.