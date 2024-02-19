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Polêmica!

Nany People mostra fotos de antes da transexualidade

Atriz lançou biografia e mostrou, em livro, fotos de quando se chamava Jorge Demétrio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 12:19

Em sua biografia, Nany People mostrou fotos de quando era chamava Jorge Demétrio
Em sua biografia, Nany People mostrou fotos de quando era chamava Jorge Demétrio Crédito: Fabrizia Granatieri/Rede Globo
Nany People tem só 24 anos de idade. Em 1995, foi convidada a fazer uma apresentação em uma boate e criou a personagem que hoje a levou ao horário nobre da Globo. Oito anos depois, conseguiu na Justiça o direito de usar seu nome social em documentos. 
Já Jorge Demétrio Cunha Santos nasceu há 53 anos, em Machado, cidade de Minas Gerais. Mas pouca gente sabe como ela era antes de Nany nascer e brilhar. 
Segundo informações do jornal Extra, em sua própria biografia "Ser Mulher Não é Para Qualquer", a Marcos Paulo de "O Sétimo Guardião" mostra um pouco desse passado. Em fotos da infância, antes da transsexualidade, ela surge sempre sorridente entre familiares, como revelam cliques ilustrados nas páginas da obra. 
Desde que ficou famosa, Nany nunca se deixou fotografar "desmontada" ou surgiu sem maquiagem em público. 
Nany People abre o sorriso entre os irmãos e a mãe; à esquerda o pai dela
Nany People abre o sorriso entre os irmãos e a mãe; à esquerda o pai dela Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução
Nany People no colo da mãe e ao lado dos irmãos
Nany People no colo da mãe e ao lado dos irmãos Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução
Nany People na primeira vez no palco ainda criança Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução
Nany People ainda bebê Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

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