Nany People mostra fotos de antes da transexualidade

Em sua biografia, Nany People mostrou fotos de quando era chamava Jorge Demétrio Crédito: Fabrizia Granatieri/Rede Globo

Nany People tem só 24 anos de idade. Em 1995, foi convidada a fazer uma apresentação em uma boate e criou a personagem que hoje a levou ao horário nobre da Globo. Oito anos depois, conseguiu na Justiça o direito de usar seu nome social em documentos.

Já Jorge Demétrio Cunha Santos nasceu há 53 anos, em Machado, cidade de Minas Gerais. Mas pouca gente sabe como ela era antes de Nany nascer e brilhar.

Segundo informações do jornal Extra, em sua própria biografia "Ser Mulher Não é Para Qualquer", a Marcos Paulo de "O Sétimo Guardião" mostra um pouco desse passado. Em fotos da infância, antes da transsexualidade, ela surge sempre sorridente entre familiares, como revelam cliques ilustrados nas páginas da obra.

Desde que ficou famosa, Nany nunca se deixou fotografar "desmontada" ou surgiu sem maquiagem em público.

Nany People abre o sorriso entre os irmãos e a mãe; à esquerda o pai dela Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

Nany People no colo da mãe e ao lado dos irmãos Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

Nany People na primeira vez no palco ainda criança Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução