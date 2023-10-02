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Homenagem

Maraisa encontra caminhão com homenagem a Marília Mendonça e pede para conhecer motorista

Laís Oliveira, a caminhoneira, ficou incrédula ao ser abordada pela sertaneja em rodovia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 10:08

A cantora Maraisa ao lado da caminhoneira Laís Oliveira, que tem homenagem a Marília Mendonça em seu caminhão
A cantora Maraisa ao lado da caminhoneira Laís Oliveira, que tem homenagem a Marília Mendonça em seu caminhão Crédito: Reprodução/Instagram/@fernandomoco
Maraisa, cantora da dupla com Maiara, compartilhou momentos de seu encontro com uma mulher dirigindo um caminhão em homenagem a Marília Mendonça, sertaneja morta em novembro de 2021.
O vídeo em que Maraisa conversa com a motorista e uma foto das duas em frente à homenagem foi publicada pelo noivo da cantora, Fernando Mocó, no Instagram.
Quanto à dona do caminhão, trata-se da caminhoneira Laís Oliveira. Em seu Instagram, é possível encontrar imagens do caminhão com a homenagem a Marília Mendonça desde fevereiro de 2022.
"A Maraisa me parou na estrada. Eu estava vindo, como sempre, e, como eu fiz essa homenagem para a Marília, tem bastantes pessoas que são fãs e, quando veem meu caminhão, tiram foto, buzinam e tal. Eu percebi que tinha um carro, mas jamais passou pela minha cabeça que poderia ser [ela]", contou Laís em stories.
Na sequência, continuou, emocionada: "O carro pareou do meu lado e uma moça abriu a janela e me mostrou tipo um crachá. Eu fui tentar entender o que ela estava me mostrando. Quando olhei, a Maraísa deitou no banco da frente e eu fiquei em choque. Não sabia o que eu fazia

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