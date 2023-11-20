Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Mansão de Bruna Lombardi em SP é furtada e três pessoas são presas

Crime foi na noite de domingo (19); atriz não estava na residência no momento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 12:03

Mansão de Bruna Lombardi em SP é furtada e três pessoas são presas
Mansão de Bruna Lombardi em SP é furtada e três pessoas são presas Crédito: Divulgação
Bruna Lombardi teve a mansão na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, furtada na noite de domingo (19). Três homens foram presos em flagrante pela invasão.
De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública enviada à reportagem, o trio foi detido por volta das 23h após a Polícia Militar ser acionada por vizinhos que teriam notado um carro em atitude suspeita parado em frente à casa.
Dentro do veículo, encontraram um homem que confirmou que estava participando de um furto à residência. Uma pistola calibre 380 e objetos pessoais da vítima foram apreendidos. Outros dois ladrões foram presos quando tentavam sair do local.
O trio, com idades de 26, 27 e 30 anos foi detido e conduzido à delegacia. Ainda de acordo com as autoridades, o carro era furtado e estava com a placa adulterada.
O caso foi registrado como furto à residência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, localização/apreensão de veículo e associação criminosa. Está não é a primeira que a residência da atriz é furtada. Em maio de 2018, o local também foi alvo de criminosos.

Veja Também

Viih Tube e Eliezer dizem que ataques à filha começaram quando ela tinha 3 meses

Anitta pede água de graça no país após morte de fã em show de Taylor Swift

Água fechada e alimentos lacrados: o que produtora mudou em show de Taylor Swift

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto crime São Paulo (SP) Bruna Lombardi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados