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Comentários abusivos

Viih Tube e Eliezer dizem que ataques à filha começaram quando ela tinha 3 meses

Segundo o casal, os comentários abusivos nas redes sociais começaram a ficar mais intensos e causam desconforto na família: 'Não é opinião, é ataque'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 05:47

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube falaram sobre os ataques recebidos por Lua, a filha do casal de apenas 7 meses. Em entrevista ao Fantástico (Globo), neste domingo (19), eles contaram que os comentários abusivos nas redes sociais começaram a aparecer quando Lua tinha três meses de vida, e no início vinham disfarçados de dicas.
A situação foi piorando. "'Do que adianta nascer rica, mas ser obesa?'. 'Tinha tudo pra ser linda, mas é obesa. Tadinha'. 'Ela vai explodir (risos)'. Esses comentários estão na foto de um bebê de sete meses", diz Eliezer. "Isso não é opinião. Isso é um ataque", completa Viih Tube.
Viih Tube e Eliezer com a filha Lua, de apenas sete meses
Viih Tube e Eliezer com a filha Lua, de apenas sete meses Crédito: Reprodução/Fantástico
Os dois contam que tinham pensado em não expor o nascimento e a vida da criança. No entanto, mudaram de ideia cerca de uma semana depois dela vir ao mundo. Viih Tube diz que não se arrepende e que todo o envolvimento que criou sobre sua gravidez foi benéfico. "Eu ajudei inúmeras mães e me fez muito bem as ouvir e ter essa troca. A gente está postando uma foto da nossa família feliz, é algo natural pra gente."
Agora, no entanto, a sensação é de uma estafa. "No travesseiro, ele só chora. E chora de chorar mesmo, de perder o fôlego, porque ele sente que ele não tem o que fazer", relata a influencer, sobre Eliezer. "É isso que me toca, de não conseguir proteger não só a minha filha mas a minha família."
Nesta semana, o influencer divulgou um vídeo afirmando que tomou medidas jurídicas contra os ataques. "Sinceramente, eu acho que as pessoas só vão começar a sentir quando mexer com o bolso delas. Aí processou, então tem que pagar", diz Viih Tube.

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