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Após morte de fã

Água fechada e alimentos lacrados: o que produtora mudou em show de Taylor Swift

O protocolo foi trocado após a morte da estudante Ana Clara Benevides, 23, na apresentação da última sexta (17).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 14:56

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift se apresenta no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
A T4F (Time For Fun) anunciou, após notificação de diversas entidades do poder público, que fez mudanças importantes para quem vai aos shows da cantora Taylor Swift neste fim de semana no Rio.
O protocolo foi trocado após a morte da estudante Ana Clara Benevides, 23, na apresentação da última sexta (17).
No comunicado, a empresa afirma que vai autorizar entrada de copos de água lacrados no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Alimentos lacrados também serão permitidos para os fãs que compraram ingresso para os próximos dias. "Será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Esclarecemos que a exigência de os itens serem lacrados segue recomendações de segurança", diz a T4F.
"Também ressaltamos que a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio", afirmou a produtora de Taylor Swift.
"O efetivo de serviços foi reforçado. Cerca de 200 colaboradores extras irão se somar aos 1.230 profissionais que estão trabalhando no evento desde o início entre seguranças, brigadistas, orientadores de público e outros. Além disso, a estrutura de atendimento médico foi reforçada, totalizando 08 postos médicos disponíveis, 08 ambulâncias e 08 UTIs móveis", concluiu a nota.
O governo e a prefeitura do Rio de Janeiro disseram que reforçaram medidas para evitar casos extremos. Uma delas é o reforço de seis caminhões que vão jogar água nos fãs que estarão no estádio para acompanhar a americana.

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