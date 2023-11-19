Anitta pede água de graça no país após morte de fã em show de Taylor Swift

A cantora Anitta usou as redes sociais para falar sobre o acesso gratuito à água no país após mudanças no acesso à bebida em grandes eventos depois que uma fã de Taylor Swift morreu em show devido ao calor.

"O governo podia aproveitar a mobilização em torno da água e dar o exemplo disponibilizando água de graça para a população. Inclusive, em várias áreas do país, mesmo que se pague a conta d'água, não existe garantia nenhuma de que vão abrir a torneira e a água vai sair todos os dias", escreveu Anitta no X, antigo Twitter, neste domingo (19).