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Onda de calor

Anitta pede água de graça no país após morte de fã em show de Taylor Swift

"O governo podia aproveitar a mobilização em torno da água e dar o exemplo disponibilizando água de graça para a população", disse a cantora em publicação no X, o antigo Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 13:17

A cantora Anitta usou as redes sociais para falar sobre o acesso gratuito à água no país após mudanças no acesso à bebida em grandes eventos depois que uma fã de Taylor Swift morreu em show devido ao calor.
"O governo podia aproveitar a mobilização em torno da água e dar o exemplo disponibilizando água de graça para a população. Inclusive, em várias áreas do país, mesmo que se pague a conta d'água, não existe garantia nenhuma de que vão abrir a torneira e a água vai sair todos os dias", escreveu Anitta no X, antigo Twitter, neste domingo (19).
A morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, ocorreu na sexta-feira, no início da apresentação de "The Eras Tour" no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.
No local, era proibido entrar com garrafas de água. Fãs reclamaram das altas temperaturas e chegaram a implorar que a produção entregasse a bebida.
Anitta concedeu entrevista ao 'De Frente com Blogueirinha'
Anitta concedeu entrevista ao 'De Frente com Blogueirinha' Crédito: Reprodução/YouTube
Após o caso, o ministro da Justiça Flávio Dino determinou que grandes eventos do tipo permitam a entrada de água pelo público. A T4F, produtora do show de Taylor no país, liberou a entrada de garrafas plásticas nas apresentações seguintes da cantora. No sábado, bombeiros jogavam jatos de água no público para aliviar o calor, que chegou a 42ºC no Rio.

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